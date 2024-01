La precandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz reclamó por la ola de violencia que se vive en el país, en los últimos días cuando criminales asesinaron al regidor de Cuautla, Giovanni Lezama y ocasionaron terror en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante de “Fuerza y Corazón por México” criticó que, además, el crimen está golpeando el bolsillo de la gente en el Estado de México, quienes tienen que pagar hasta 160 pesos el kilo de pollo, debido a las extorsiones a los productores. “Esto no puede seguir así. México se merece un Gobierno que tome las riendas de la lucha contra el crimen. México merece un Gobierno que no evada su responsabilidad y no le eche la culpa al pasado”, dijo en un video donde también expresó que la inseguridad debe atacar con inteligencia y corazón.

