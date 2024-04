Xóchitl Gálvez: “La elección no está definida; me voy a divertir”

La candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, se mostró conforme con el diseño del foro de los Estudios Churubusco en el que hoy se llevará a cabo el segundo debate presidencial. Sobre su estrategia a seguir señaló: “me voy a divertir”.

Al término de su ensayo en el set, la aspirante del PAN-PRI-PRD dijo que aprovechará cada minuto para confrontar proyectos y contrastar propuestas, pues rechazó que la elección ya esté definida.

“Vamos bien, vamos cerca, acuérdense que la última entrada tiene tres outs, así es que yo no creo en ese tema. Ellos han querido instalar esa retórica. Nosotros estamos convencidos que hay un gran voto de castigo que no se manifiesta en las encuestas. La gente no está contenta y eso estoy segura que se va a reflejar el día 2 de junio”, afirmó.