Voy a contratar a "Ricky Riquín Canallín" como traductor: "El Bronco"

En tierra panista, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", candidato independiente a la Presidencia, afirmó que de ganar la elección del 1 de Julio, contratará a "Ricky Riquín Canallín" (en referencia a Ricardo Anaya) como su traductor para que le ayude a hablarle fuerte al mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Cuauhtémoc de esta capital "El Bronco" arremetió en contra del candidato presidencial de la coalición PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya.

"Yo no soy mansito, yo le hablaré fuerte. Voy a contratar a Ricky Riquín Canallín para que sea mi intérprete, por lo pronto Ricky Riquín Canallín puede estar seguro de que tendrá chamba en mi gobierno".

Señaló que el Presidente de México debe hablar en español en todas partes a donde vaya porque eso es "redignificar a nuestro país y a nuestro idioma".

Tras reiterar que es un ferviente lector de "El Libro Vaquero", Rodríguez Calderón planteó a los estudiantes crear "bibliotecas virtuales" para incentivar la cultura en todo el país.

Para ello, dijo que otorgará mensualmente una tarjeta de 150 pesos para internet a jóvenes de preparatoria y educación media superior y con ello puedan escoger y leer los libros de su preferencia.

Luego, en entrevista, el gobernador de Nuevo León con licencia dijo que está listo para participar en un diálogo al que fue convocado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana.

"A lo mejor me preguntan qué libro leo, yo leo 'El Libro Vaquero'. Lo digo aquí y en la Ibero, yo no me rajo. Es el libro que a mí me hace ser el 'Llanero Solitario', el héroe que salva a una comunidad, yo me aliento leyendo ese libro".

Dijo que buscará "picarles la cresta" a los jóvenes de la Ibero porque como ciudadanos deben generar también mejores condiciones para el país.

El candidato independiente recorrió el Mercado de Abasto de Aguascalientes acompañado del aspirante independiente a una diputación local, Manuel Díaz "Manene", quien a sus 22 años busca romper con la partidocracia.

JA