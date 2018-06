Votar desde el extranjero: un proceso de cinco meses

Para ejercer el derecho a votar fuera de México se requiere alrededor de cinco meses, desde el registro en línea al INE, la aprobación de la inscripción, hasta el recibimiento del paquete y el envío; hay que armarse de paciencia.

Como primer paso se verifica que la credencial de elector esté vigente. Para inscribirse, el elector envía fotografía de ambos lados de la credencial, comprobante de domicilio y datos de un pariente cercano. A partir de aquí, si se tiene suerte, en unas cuantas horas o un par de días el Instituto Nacional Electoral (INE) aprueba datos y notifica la filiación a la lista nominal de electores residentes fuera del país.

Siempre he manifestado mi interés por ejercer mi derecho al voto. Al vivir desde hace 10 años en Italia, es la segunda vez que participo desde el exterior en los comicios de México.

Mi actualización de datos la realicé en la página oficial del INE el 19 de enero; después de llenar la solicitud, pasaron algunos minutos y recibí un correo electrónico donde me indicaban que la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero se había realizado exitosamente.

Más tiempo en otros casos

Algunas connacionales que contacté no corrieron con la suerte de tener la aprobación casi inmediata de la solicitud.

Daniela Mercado se registró y el Instituto le solicitó dos veces la fotografía de su identificación. Ana Espinoza recibió tres llamadas en domingo donde le comunicaron que estaban mal sus datos y tenía que volver a enviar sus documentos; no envió nada e igualmente recibió el paquete electoral. Alejandra Hernández se registró para participar desde septiembre del año pasado, el INE la contactó por teléfono para que le diera seguimiento al trámite, el cual concluyó satisfactoriamente.

Solicitud procedente

Después de casi tres meses, el 10 de abril recibí un correo electrónico donde el Instituto comunica que mi solicitud se dictamina como procedente y que puedo emitir el voto solo por la vía postal. Entonces solo quedaba esperar el paquete electoral.

Recepción

La página oficial del INE comunica que los sobres electorales saldrían a sus destinos en el extranjero en el mes mayo. La empresa encargada de la expedición y reenvío de los mismos es UPS.

Los primeros días de junio transcurrieron y, a través de un grupo de Facebook, algunos connacionales comentaron que ya habían recibido los paquetes de votación sin contratiempos.

Por otra parte, la paisana Lilián González me contó su experiencia. Ella supo que el mensajero que llevaba el sobre no la había encontrado en su domicilio, pero no dejó aviso de que había pasado ni la llamó para coordinar la entrega (a pesar de que el INE pidió un número telefónico de referencia); ella se comunicó a la oficina de UPS y localizó su paquete.

Ante tal información, decidí rastrear mi sobre electoral. En la sede de la paquetería me indicaron que, si no tenía un número de guía, no podrían localizarlo. Dicho dato nunca lo envió el INE, así que marqué al número INETEL dos veces. La primera no tuve suerte, la persona que me respondió en México solo pidió mi nombre completo y me otorgó una supuesta guía de identificación, la cual no era la correcta.

En la siguiente llamada me pidieron nombre y clave de elector y me otorgaron el número de guía para localizar mi paquete.

El 7 de junio el recibí el sobre de las elecciones con tres boletas (Presidente de México, gobernador y senador) y sus respectivos sobres, un tríptico donde se indica cómo marcar el voto y cómo doblar la boleta, tres calcomanías alusivas al evento y un sobre único para reenviar los votos.

Varios días para votar

Fueron seis días los que tuve en mis manos las tres boletas. A pesar de mi entusiasmo por participar y ejercer mi derecho a votar fuera del país, el proceso de elección no es fácil. Aunque me informé de las diferentes propuestas de los candidatos, tuve momentos de indecisión.

El tiempo corría y tenía que reenviar el sobre. Después de casi una semana de pensar, un día por la noche encontré tranquilidad, me senté y marqué las boletas, sin euforia, solamente deseando que la mejor opción de gobierno llegue al estado y al país.

Mi sobre electoral lo entregué el 14 de junio a un centro autorizado de la paquetería y sin mayor problema me lo recibieron.

Un sobre que no llega

Algunos compatriotas no corrieron con la misma fortuna de recibir su paquete electoral, como Mariana Rojo. Desde el inicio del proceso, recibió un correo electrónico donde le indicaban que para completar su registro a la lista debería enviar su firma en una hoja en blanco y la envió.

El INE le confirmó posteriormente que estaba inscrita y que podría votar. El 20 de junio aún no recibía el paquete electoral, cuando la fecha límite del envío de vuelta para residentes en Europa es el 22 del mismo mes.

Así que escribió un correo para saber por qué aún no llegaba el paquete, el Instituto le pidió que se comunicara al INETEL.

Texto del correo electrónico que recibió Mariana.

Mariana ha perdido la esperanza de participar y ejercer su derecho a votar, ya que el sobre tiene que estar de vuelta en México a más tardar el 30 de junio a las 08:00 horas.

