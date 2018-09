Viviría en una "partecita" de Palacio Nacional: López Obrador

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, indicó que de vivir en Palacio Nacional, ocuparía sólo un pequeño espacio, una partecita, y el histórico inmueble ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, permanecería abierto al pueblo.

Luego de una reunión privada con el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, aseveró que lo que se convertiría en museo sería la actual residencia oficial de Los Pinos y ésta se integrará al bosque de Chapultepec, en la zona poniente de la capital mexicana.

"Si me voy a vivir al Palacio Nacional, pues es una partecita del Palacio, yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones, o sea sería una pequeña parte del Palacio y seguiría abierto", expuso López Obrador en entrevista.

Dijo que al interior del Palacio Nacional ya existen lugares de descanso, por lo que "no sería algo nuevo, extraordinario, no es cerrar el Palacio (Nacional)" e indicó que "lo que se va a convertir en museo va a ser Los Pinos".

O sea, explicó, va a ser un museo y se va a integrar al bosque de Chapultepec y Los Pinos va a ser un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo.

El presidente electo puntualizó que no se realizarán remodelaciones en Palacio Nacional que generen un gasto adicional, y reiteró: "yo necesito muy poco espacio, nada más para tener un catre y donde colgar la hamaca".

Respecto a la reunión con el gobernador Francisco Vega de la Madrid, comentó que fue una buena reunión donde se abordaron los temas de la zona libre, así como el trabajo coordinado en beneficio de la población de esta entidad.

Sobre el tema de la zona libre, destacó que "se va a beneficiar a Baja California, porque en toda esta zona fronteriza desde Tijuana hasta Matamoros, tres mil 180 kilómetros de frontera, en una franja de 30 kilómetros, va a reducir el IVA a ocho por ciento y va a bajar también el Impuesto Sobre la Renta a 20 por ciento y va a aumentar el salario mínimo al doble".

En cuanto al tema de seguridad, López Obrador añadió que también se acordó realizar un trabajo coordinado, pues "es un problema que está afectando mucho a Baja California".

Finalmente afirmó que los medios de comunicación, locales y nacionales, son fundamentales, para lograr la unidad y la armonía en el país, por lo que no excluye a nadie, "le doy la misma importancia a todos: a los medios convencionales, a los medios alternativos, a las redes sociales, que siempre he dicho que son las benditas redes sociales; nada más que ya no hay que enojarse, no se enojen".

