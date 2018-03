Viralizan video polémico de candidata a diputada por Morena

La candidata a diputada federal en Puebla por Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, se encuentra en medio de la polémica por un video que ha resurgido en redes sociales en donde critica a una mujer por amamantar a su bebé delante de su marido.

En dicho material, que ella mismo publicó en junio del año pasado con el título “la chichi amamantadora", la polémica locutora contó cómo la incomodó que una mujer sacara su pecho para alimentar a su bebé, mientras su esposo estaba en el mismo lugar.

“Yo estaba en un parque y una señora se sacó su ‘chichi amamantadora’ y me pareció hermosa. El pedo fue que de repente llegó mi esposo y me sentí súper incómoda (…) porque yo no quería que mi esposo viera otra 'chichi' que no sea la mía”, dice en el video.

Salvatori aseguró que aunque está a favor de la lactancia, es mejor si las mamás se tapan para no incomodar a la gente que está a su alrededor.

“Yo sé que sueno retrograda, pero por mucho que esté lactando no deja de ser una ‘chichi’”.

Aunque el video ya tiene casi un año que se publicó, los usuarios lo retomaron y comenzaron con las críticas hacia la aspirante.

Si quieres que tu marido no se distraiga con una chichi amamantadora en el parque, regálale #MéxicoBizarro. https://t.co/hAZ3xZeSkw — Alejandro Rosas (@arr1910) 21 de marzo de 2018 Vi unos segundos el video ese de la señora que se incomodó por la “chichi amamantadora”. Además de lo pecaminosamente idiota de la polémica, sólo puedo agregar lo siguiente: el ser humano es mamífero. Ma-mí-fe-ro. Dejen de indignarse por estupideces. — Albornoz (@albornozmx) 21 de marzo de 2018 Golpes de pecho que se quiere dar, cuando en su programa de radio hacía bromas y decía �� ahora que va tras el hueso le molesta la chichi amamantadora — Fernando (@fearemid) 21 de marzo de 2018 Entonces le digo a mi bebé —no importa que tengas hambre, te aguantas, no vas a comer porque esta perra insegura va a creer que su marido la va a dejar por mi chichi amamantadora—.

Si no le tienes confianza a tu elhombre y sigues con él, qué pena por ti. https://t.co/y67e4Iw5dc — Macumba (@lisz0e) 21 de marzo de 2018

Según medios locales, no es la primera vez que Nay causa polémica. En el año 2015 generó controversia luego de decirle a una mujer que “no tenía ovarios” por no denunciar que su marido la agredía.

GC