La madre de un joven fan que desafortunadamente, perdió la vida durante la pandemia por Covid-19, asistió al concierto de la banda alemana, Rammstein, la cual se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México el pasado 04 de octubre.

“Hijo, no te alcanzo la vida para estar hoy aquí… Vengo acompañando a tu hermano en tu representación. Mis ojos, oídos y corazón serán tu medio para estar en este concierto hasta la eternidad” fue el mensaje que la mujer llevó escrito en la playera que usó durante el concierto de la banda alemana.

Las conmovedoras imágenes que ya circulan en redes sociales se han robado el corazón de miles de usuarios en internet, quienes felicitaron a la madre por su acto de amor y tomaron su historia para también compartir historias similares sobre personas que no pudieron asistir al concierto, debido a que el Covid-19 les quitó la vida.

“No sé quién sea señora, pero le aseguro que su hijo alcanzó a escuchar ese concierto hasta donde se encuentre”, escribió uno de los usuarios en la caja de comentarios de las imágenes.

“Se me salieron las lágrimas”, se sinceró otro de ellos.

“Mi hermano compró su boleto cuando se anunció la gira, estaba tan emocionado porque le encantaba Rammstein, pero ya no pudo verlos, falleció por covid en enero de 2021. Yo fui al concierto del sábado y fue difícil estar ahí, pensé mucho en él, y lo que me asombra de leer la playera de la señora es que yo pensé casi lo mismo: veré, oiré y gritaré por ti, hermano, porque tú ya no pudiste estar aquí”, compartió otro de los asistentes que también perdió a su hermano durante la pandemia.

Otros de los comentarios que conmovieron a la comunidad cibernauta que se dieron cita en la cuenta de Facebook de Gritaradio, la cual compartió las imágenes, fueron:

“Y así estaré cuando este #rogerwaters mi papá falleció por covid, y no lo podrá disfrutar, mi viejo estaba tan emocionado de verlo”.

“Mi Hermano Moy sentado en una nube hasta llegó el (fuego) Rammstein forever”.

“No cabe duda que el amor de una madre con sus hijos es incomparable, en todos los sentidos”.

MS