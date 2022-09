Un letrero pegado afuera de una escuela en Saltillo, Coahuila, ha causado polémica entre padres de familia y en redes sociales, ya que pide a las madres de familia no ir a recoger a sus hijos vestidas de manera “inapropiada”.

“Atención, Sras. Madres de Familia. Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo. No minishort, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes".

“Evítenos la pena de regresarla a cambiarla a su casa. Evítense faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”, se lee en el mensaje que circula en Facebook y Twitter.

Los comentarios se dividieron entre quienes estuvieron de acuerdo con el mensaje y quienes estaban en contra, porque consideraron que el mensaje era machista y otros que dijeron que lo mejor sería cambiar a sus hijos de escuela ante estas condiciones.

Asimismo, hubo quien escribió que cada uno es libre de vestirse como se le dé la gana y no pueden meterse con la vida o vestimenta de cada persona.

JM