Viral: Ricardo Salinas Pliego lanza mensaje desde hospital tras cirugía, "les voy a dar más lata"

El empresario Ricardo Salinas Pliego anunció la tarde de este lunes que fue sometido a una cirugía del tabique de su nariz, debido a que sufría problemas para respirar desde hace ya varios años.

"Voy a estar bien y les voy a dar más lata que antes. Vengo con renovadas energías"

Por medio de su cuenta de Twitter, el fundador de Grupo Salinas compartió un video en donde se le aprecia reposando en una cama del Hospital Ángeles, con fruta y jugo de manzana.

"Bueno, pues qué creen, aquí estoy internado en el Hospital Ángeles y me acaban de atender muy bien. Una cirugía para alargarme el tabique desviado porque no podía respirar. Es una situación que ya he tenido desde muchos años y ya decidí atenderme, pero qué bueno, porque voy a estar bien", detalló el magnate mexicano.

Aquí mi mensaje para quienes me escuchan y me siguen, ah y unas palabras para la gente de Gobierno con los cuales he sido algo crítico estos últimos meses… espero y todos escuchen atentos, un abrazo y buen inicio de semana. pic.twitter.com/37Zr775zjq — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

Asimismo, mandó un mensaje para sus críticos. "Les tengo una noticia buena y una mala. La buena es que voy a estar bien y la mala es para todos mis 'haters'; voy a estar bien y les voy a dar más lata que antes. Vengo con renovadas energías", comentó el también dueño de Elektra.

"Es una joda estar aquí en recuperación, pero ya les dije, vengo con renovados bríos, así que aguas con los 'gobiernícolas'"

"Además, tengo una enfermera muy guapa que me está atendiendo aquí y que me da privilegios especiales", bromeó Salinas.

Finalmente, el empresario agradeció las atenciones del hospital y del personal de salud. "Siempre es una joda estar aquí en recuperación, pero ya les dije, vengo con renovados bríos, así que aguas con los 'gobiernícolas'", sentenció el dueño de TV Azteca.

JM