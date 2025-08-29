Viernes, 29 de Agosto 2025

Repartidor es herido a balazos por haber pateado a perro "agresivo"

Un hecho de violencia sacudió este miércoles al municipio de Coatepec, Veracruz

Por: El Informador

El incidente, que inició como una aparente agresión del animal, terminó con la detención de un hombre identificado como Arturo “N”. CANVA

Un hecho violento ocurrido este miércoles en Coatepec, Veracruz, terminó con la detención de un hombre identificado como Arturo “N”, luego de que presuntamente disparara contra un repartidor de frituras tras un altercado que involucró a su mascota.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el trabajador se encontraba en plena ruta de entrega cuando un perro lo habría atacado. En un intento de alejar al animal, el repartidor reaccionó pateándolo.

Testigos consultados por los medios de la región señalaron que, al percatarse de lo ocurrido, el propietario del can sacó un arma de fuego y abrió fuego contra el empleado.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al sitio del incidente y aseguraron al presunto agresor, quien, de acuerdo con los primeros informes, dijo ser exmilitar.

El estado de salud del trabajador aún genera versiones encontradas. Algunas fuentes sostienen que salió ileso y que incluso acudió acompañado por agentes para presentar la denuncia, mientras que otras refieren que su condición permanece sin aclararse y que su identidad no ha sido confirmada oficialmente.

BB

