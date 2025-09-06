Extirpan tumor de casi 23 kilos a mujer de 37 años en Querétaro

Una mujer se recupera con éxito de una operación en uno de sus ovarios, donde médicos lograron extirparle un tumor de casi 23 kilos en Querétaro.

Especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 2 El Marqués del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro retiraron con éxito un tumor de 22 kilos 800 gramos dependiente de ovario a una paciente de 37 años, el cual limitó su calidad de vida durante casi un año .

En enero de 2025, la paciente acudió a una cita en el servicio de Oncología Quirúrgica, por medio de una tomografía se determinó la presencia del tumor y la viabilidad de hacer su resección, por lo que inició el protocolo médico para el procedimiento.

“La cirugía se pudo hacer sin ningún problema, quitamos todo el tumor, fue dependiente del ovario derecho y ya no la dejaba hacer su vida normal”, relató el doctor Marco Antonio Ponce Arias, cirujano oncólogo del HGR No. 2 El Marqués.

Tras una cirugía de dos horas, los resultados de patología determinaron que el tumor era benigno y con esto la paciente logró conservar el útero y el ovario izquierdo, podrá continuar con su vida de forma normal y sin complicaciones.

La señora Esther “N” afirmó que el trato en el Seguro Social ha sido amable y rápido, hizo un llamado a la población a “revisarse y no dejar que pase el tiempo, porque al final de cuentas no sabemos qué podamos tener”.

El IMSS en Querétaro tiene un registro de 13 casos de cáncer de ovario durante 2024, la mayoría a mujeres entre 25 y 65 años de edad; en lo que va del año se tiene un registro de tres casos.

Aunque el padecimiento en la mayoría de los pacientes es asintomático, también se puede presentar dolor abdominal, hinchazón, sensación de pesadez .

Por lo anterior, el Seguro Social recomienda a las derechohabientes acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a fin de que el médico realice una valoración adecuada y ser derivara con un especialista, y de esta forma brindar una atención oportuna que evite complicaciones que pongan en riesgo su vida.

Con información del IMSS

OA