Este lunes 11 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó en Palacio Nacional que drones de la CIA sobrevuelen en territorio mexicano, en acciones contra los cárteles de la droga, como aseguró Jesse Watters, conductor en Fox News.

"En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo", dijo la Presidenta Sheinbaum durante "La Mañanera del pueblo" de este día en el Salón de Tesorería.

La Mandataria federal comentó que hay marcos de colaboración entre ambos países: "No es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular, de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México, es un país libre, soberano, independiente".

Insistió en que México colabora con Estados Unidos en temas de seguridad, "pero nunca nos subordinamos y jamás permitiríamos, jamás, que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano".

Reiteró que se han hecho en algunas ocasiones "para algún asunto particular".

"Y de paso. ¿Cómo dice el Himno? Y si osare un extraño enemigo, profanar son sus plantas tu suelo, piensa oh Patria querida que el cielo, un soldado y una soldada en cada hijo te dio", expresó.

