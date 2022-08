Viral: ¡La tóxica! Joven le paga a ladrón para robar el celular de su novio y descubrir si es infiel (VIDEO)

Todos o casi todos hemos buscado información para saber si nuestra pareja nos está siendo infiel. Algunos le piden a los amigos que stalkeen al novio o hasta crean cuentas para espiar a su esposo o esposa.

Pero una chica subió el límite de lo que podemos considerar tóxico en una relación, al revelar que le pagó a un ladrón para que le robara el celular a su entonces novio y así descubrir si le era infiel.

La chica confesó en TikTok que luego del robo, terminó llorando y acabó por devolverle el celular a quien era su novio.

Pero la historia no terminó ahí y dio un giro cuando la joven contó que cuando su ahora ex vendió el teléfono, le marcó para darle la mitad del dinero porque... ¡Sí la estaba engañando con otra!

Luego de las confesiones, la chica recibió toda clase de comentarios. "No me des ideas", "Cuando tiene más palabra el asaltante que el novio", "No les creo nada de lo que dicen en TikTok", le dijeron algunas personas a la joven por su peculiar forma de investigar una infidelidad.

JM