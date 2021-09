Viral: Elotero se cae con carrito y sufre quemaduras; usuarios lo apoyan

Un nuevo video se hizo viral en las redes sociales, en esta ocasión se trata para ayudar a un comerciante que vende elotes y que sufrió un accidente con su carrito y perdió la mercancía del día.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre, una usuaria en Facebook compartió un video tomado por las cámaras de seguridad donde se puede ver al señor subir por una de las calles de la colonia Altamirano en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo el hombre pierde fuerza para poder avanzar, se resbala y cae con su carrito de elotes.

Tras resbalar, el agua caliente de los elotes le cae encima al señor ocasionando quemaduras en algunas partes de su cuerpo. En el material se aprecia cómo la mercancía terminó en el suelo.

Ofrecen apoyo al elotero

La usuaria Abigail Olazaran, quien publicó el video en sus redes sociales, dio con el paradero del señor Cayetano para ofrecerle una ayuda económica y así poder surtir sus elotes.

"Quisiera saber si alguien conoce a estree señor que sube a vender elotes a la colonia Altamirano , ayer se resbalo por agua con jabón que tiran algunas señoras sin drenaje me imagino , el punto aquí es que lo estamos buscando para ayudarle con algo de dinero para que vuelva a surtir sus elotitos , aparte de que se le cayeron sus elotes el se quemo con el agua caliente , la verdad no eh querido ver el video por que me da mucha tristeza , si alguien lo conoce mándenme mensajito por favor ", escribió en Facebook.

La pubicación se compartió más de 40 mil veces y tuvo tanto éxito que encontraron al comerciante.

El señor Cayetano agradeció las muestras de cariño y apoyo: "Muchas gracias por todo lo que están haciendo", señaló en un video.

Con lagrimas mostró las quemaduras que sufrió en los brazos y señaló que no fueron de gravedad.

