Violencia contra periodistas, peor en México que en Siria: ONU

Al hacer una comparación, la situación de violencia en contra de los periodistas es peor en México que en Siria, señalaron los relatores especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Como un país democrático que aspira a ser desarrollado, no puede continuar así", advirtieron.

"México es un país democrático y no puede continuar con esta dinámica de violencia y asesinatos contra periodistas. Cuando se compara con Siria y otros países del Mundo donde hay conflictos y autoritarismo, creemos que en la comparación México sale peor parado porque es una democracia que en muchos sentidos aspira a ser un país desarrollado", señaló Edison Lanza, relator de CIDH.

México atraviesa por una situación de violencia estructural donde el gremio periodístico vive aterrorizado, concluyeron los relatores como parte de sus observaciones preliminares después de su visita conjunta en México la cual se llevó a cabo entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017.

"Nos reunimos con cerca de 250 periodistas de cinco estados que pudimos visitar y percibimos un gremio atemorizado en muchas partes de la Federación, aterrorizados en algunos casos por lo que han tenido que vivir y ver, porque han perdido colegas, han sido ellos mismos objeto de diversas formas de agresión; porque tienen compañeros aún desaparecidos y es una realidad que golpea y que impacta y esto ha generado obviamente una situación de desconfianza hacia las instituciones del Estado, e incluso, muchas veces ha roto los vínculos al interior de los propios periodistas y los medios de comunicación", señaló Edison Lanza.

Durante su misión en México, los relatores visitaron a funcionarios de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero y la Ciudad de México.

El objetivo de esta visita fue evaluar la libertad de expresión en el país en específico; y como un asunto de primera importancia, la seguridad de los periodistas. Se realiza en seguimiento a las recomendaciones que en 2010 hicieron los relatores Frank La Rue y Catalina Botero.

Sobre este tema, señalaron: "Pese a estas instancias (la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el mecanismo de protección a periodistas), la situación de violencia no se ha mitigado, por el contrario los últimos dos años han sido más complicados para la prensa", señaló Edison Lanza.

Reconoció que desde la última visita, se han construido instituciones importantes y que en algunos casos son positivas para la protección de los periodistas como el mecanismo de protección a nivel Federal el cual tiene protegidos a 130 periodistas y 15 que han sido desplazados.

Señaló que en cuanto al mecanismo de protección es necesario aprobar una ley nacional que "termine por remover esos obstáculos que muchas veces se presentan entre el nivel federal y el nivel nacional. El nivel federal otorga una medida de protección a los periodistas, y cuando se va a implementar a nivel nacional se hace en forma deficiente y no hay coordinación; falta una debida integración de esas dos entidades para que sea efectiva la protección y no sea una mera declaración. Creemos que una ley nacional que obligue a los estados a tener más enlaces, no más mecanismos (estatales) porque creemos que con el federal es suficiente", señaló.

David Kaye señaló que no se trata de dar más dinero a las instituciones, sino hacer que sea una prioridad nacional "que haya una rendición de cuentas y que los autores materiales sean responsables de los crímenes en contra de los periodistas. La otra parte significa mejorar la cantidad de recursos, la capacitación y la posibilidad de que la Feadle realice su trabajo a niveles locales", señaló.