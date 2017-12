Víctimas de Nochixtlán protestan contra la CNDH en Oaxaca

Integrantes del Comité de Víctimas de Nochixtlán y la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se movilizaron este martes en la capital de Oaxaca, ante la visita del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, a quien señalaron de proteger al Estado.

Bloquearon los accesos al Centro Cultural San Pablo, sede del encuentro entre representantes nacionales y estatales de derechos humanos, en rechazo a la recomendación "7VG-2017" emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los hechos violentos del 19 de junio de 2016.

El presidente del Comité de Víctimas, Santiago Ambrosio Hernández, acusó a la CNDH de proteger al Estado por considerar que en el informe sobre el caso Nochixtlán no incluye los testimonios de todas las víctimas y sólo favorece a las instituciones de seguridad.

"No habla de la tortura, no habla de las ejecuciones extrajudiciales, no habla de las detenciones arbitrarias, lo único que hace la CNDH es hacer una investigación como si fuera la PGR y no defiende los derechos humanos", señaló.