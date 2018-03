Verificado2018: El Bronco cuestiona al INE pero le fallan las matemáticas

En un video difundido por Jaime Rodríguez, "El Bronco", se cuestiona al INE sobre su capacidad para validar siete millones 114 mil 394 firmas –el total de firmas recabadas por todos los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia– en 17 días, y desarrolla el que, según él, fue el procedimiento de validación de firmas dentro del Instituto en ese periodo.

Pero Jaime Rodríguez El Bronco critica un procedimiento que, en realidad, no ocurrió como él relata. Es decir, no es preciso dividir las siete millones de firmas recolectadas entre los 17 días que menciona y luego concluir cuántas firmas revisó el INE durante cada hora del proceso.

En su video dirigido a Lorenzo Córdova y Benito Nacif, el político Jaime Rodríguez hace un juego de palabras con el nombre del instituto y lo titula como "INEexplicable", además refiere: "Yo soy ingeniero, sé contar. No sé ustedes qué profesión tengan".

Verificado 2018, a través de Strategia Electoral, revisó lo dicho por el aspirante y concluye que se equivoca en números y en el método por las siguientes razones:

Primero. En esa última etapa del proceso no se validaron siete millones de firmas, porque en este número incluye las que entregaron los aspirantes que no lograron reunir las firmas que marca la ley.

Es decir, sólo se validaron los cinco millones 182 mil 745 firmas vinculadas a los tres precandidatos que cumplieron con los requisitos legales para aspirar a la boleta: Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y el mismo "Bronco".

Otro filtro fue eliminar a quienes no aparecen en el listado nominal de electores. Es decir, si el nombre no estaba en la lista, no fue necesario revisar la firma. Eso implicó quitar un millón 847 mil 402 firmas de apoyo y quedaron únicamente tres millones 335 mil 343 firmas.

Esta última cifra no se validó en 17 días. El proceso inició el 20 de febrero y terminó el 16 de marzo, es decir, 25 días.

Esto implica 133 mil 413 firmas diarias, proceso en el que participaron 980 personas. Es decir, cada día, un validador sólo revisó 136 firmas.

Cabe mencionar que, ante el resultado de la revisión que hizo el INE, los aspirantes aún tienen derecho de audiencia para revisar cualquier inconformidad. Tienen cinco días para subsanar deficiencias, los cuáles terminan hoy 21 de marzo. Posteriormente el Consejo General aprobará el dictamen sobre los apoyos, acto que podrá ser impugnado por los aspirantes.