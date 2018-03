Avala INE a Margarita; baja a Ríos Piter y ‘Bronco’

Las firmas no cuajaron. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó fuera de la boleta electoral a los aspirantes a candidatos independientes por la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, y Armando Ríos Piter, debido a la carencia de validez en los apoyos recolectados, mientras que Margarita Zavala, aspirante por la misma vía, sí alcanzó el umbral para la candidatura.

De acuerdo con la Comisión, “El Bronco” y Ríos Piter, “El Jaguar”, incumplieron con el requisito para la candidatura, por lo que no tendrán el aval para aparecer en la boleta electoral el 1 de julio. La Comisión del INE especificó que cuentan con un periodo de cinco días para hacer valer su derecho de audiencia.

El consejero electoral Benito Nacif informó que Margarita Zavala tuvo 870 mil 168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica de 21 entidades, mientras que Ríos Piter apenas tuvo 242 mil 642 apoyos verificados, con una dispersión de tres entidades; en tanto que “El Bronco”, sumó 835 mil 511 apoyos válidos con una dispersión geográfica de 17 estados.

Los aspirantes independientes a la Presidencia debían reunir 866 mil 593 firmas válidas. La ley también marca que éstas deben ser equivalentes a 1% de la Lista Nominal de Electores de 17 entidades como mínimo.

Las reacciones fueron inmediatas. “El Jaguar” pidió revisar “firma por firma” tras no obtener el registro. “El #FirmaXFirma no es lo mismo que el voto por voto. No existe un acta que avale los registros de las firmas, y el INE tiene que aclararlo y dar la cara por eso. ¡Nuestras firmas son de carne y hueso!”, defendió en redes sociales.

Acusó que en los resultados existe “mano negra” del ex presidente Felipe Calderón, a quien el jueves acusó de haber pactado que Zavala llegara de manera individual a la boleta.

A su vez, “El Bronco” tuiteó: “Con esta decisión, no soltarán al tigre, han despertado al México bronco #INE –equitativo”.

Zavala, ex panista, celebró: “Con mucho entusiasmo les comparto que el INEMéxico ha validado nuestras firmas y estaré en la boleta”.

Mientras los independientes resolvían sus siguientes pasos, tras registrar su candidatura ante el INE el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que aspira a entrar a la historia como uno de los mejores presidentes de México, “a la altura” de Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas.

En una muestra de poder de convocatoria y en tono conciliatorio, AMLO “extendió” una mano “abierta y franca” a sus adversarios, y prometió que no habrá represalias, ni persecución, ni destierro para los actuales integrantes del poder económico y político del país quienes —afirmó— serán derrotados el 1 de julio.