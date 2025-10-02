Verificación en CDMX: ¿A qué autos les toca en octubre 2025?

Durante el mes de octubre 2025 , los conductores de la Ciudad de México (CDMX) deben cumplir con la verificación vehicular obligatoria como parte del calendario ambiental vigente para el segundo semestre del año. Este proceso busca reducir emisiones contaminantes y mantener un control eficiente de los niveles de polución en la capital.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los vehículos que deben verificar durante este mes son los siguientes:

Engomado rojo con terminación de placas 3 o 4, cuyo periodo abarca septiembre y octubre.

Engomado verde, con placas que finalizan en 1 o 2, correspondiente a los meses de octubre y noviembre.

GOBIERNO DE CDMX

Además, se otorga una prórroga de 15 días naturales si se presenta alguna de estas situaciones:

El vehículo fue rechazado en los últimos siete días del periodo en curso.

El sistema de consulta de adeudos no ha actualizado el pago de multas de tránsito o sanciones cívicas durante la última semana del calendario.

El costo por realizar la verificación en CDMX es de 738.24 pesos. No cumplir con esta obligación puede traer consecuencias graves: no podrás circular legalmente y podrías recibir una multa de hasta 2,263 pesos por verificación extemporánea, circular en día no permitido o sin holograma.

Para agendar una cita, visita el portal oficial: verificentros.sedema.cdmx.gob.mx / https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

Deberás presentar:

INE

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación

Copia de factura (si el auto es nuevo)

Llega 15 minutos antes y toma en cuenta que los autos del Estado de México no pueden verificar en CDMX.

¿Y en el Estado de México?

En el Edomex, los autos con engomado rojo y placas 3 o 4 deben verificar entre septiembre y octubre, con fecha límite el 31 de octubre. Los de engomado verde y placas 1 o 2 deben hacerlo entre octubre y noviembre, hasta el 29 de noviembre.

Costos de verificación en Edomex:

Holograma 00: 1,131 pesos

Holograma 0: 566 pesos

Tipo 1 y 2: 453 pesos

GOBIERNO DE EDOMEX

La multa por verificación fuera de tiempo en el Estado de México es de tres mil 394 pesos. No obstante, durante la segunda mitad de 2025, esta penalización no se aplicará temporalmente como parte de los ajustes al Programa Hoy No Circula, que se ampliará en municipios mexiquenses. La multa se reactivará el 1 de enero de 2026.

