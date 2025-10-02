El Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría del Trabajo, dio a conocer recientemente los resultados del programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025.

Esta iniciativa brinda un apoyo económico temporal a las personas desempleadas que residen en Edomex, al mismo tiempo que les ofrece nuevas oportunidades laborales mediante capacitación y vinculación con distintas empresas.

Según se indicó en la página oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex, los beneficiarios del programa reciben 3 mil pesos mensuales, que pueden otorgarse un máximo de cinco veces, siempre y cuando la persona no se reintegre al mercado laboral.

Además, las personas inscritas en el programa tienen acceso a la bolsa de trabajo, vinculación directa con empleadores del sector formal y programas de capacitación y actualización para aumentar sus posibilidades de ser contratadas.

Para saber si fuiste seleccionado, los interesados deben ingresar al portal de la Secretaría del Trabajo del Edomex a través del enlace strabajo.edomex.gob.mx y consultar la lista oficial de beneficiarios 2025.

Para identificarse en la lista, es necesario tener a la mano el folio de registro entregado durante la inscripción.

También se puede consultar el estatus de la solicitud ingresando la Clave Única de Registro de Población (CURP) en la misma página web.

En caso de ser seleccionado, el pago se depositará en la tarjeta bancaria del programa, que será entregada en las próximas semanas, aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial. Para recogerla, será necesario presentar una identificación oficial vigente y el folio de registro.

Quienes no resultaron seleccionados podrán volver a inscribirse cuando se abran nuevas convocatorias.

Con estas acciones, el Estado de México reafirma su compromiso de incentivar y ofrecer oportunidades para que los ciudadanos desempleados puedan reintegrarse al mundo laboral.

