Este jueves 2 de octubre, durante la marcha conmemorativa por el 57º aniversario de la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, varios periodistas y fotógrafos fueron atacados en la Ciudad de México.

La movilización comenzó poco después de las 4 de la tarde, encabezada por el Comité del 68, madres buscadoras, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y el llamado bloque negro. Este último grupo protagonizó enfrentamientos con elementos de la policía capitalina, quienes intentaron dispersarlos utilizando extintores que contenían una sustancia irritante, posiblemente gas pimienta o chile en polvo.

En la cobertura del evento, el reportero Ramkar Cruz, de Foro TV y asignado a la Zona Metropolitana del Valle de México, fue agredido. Aunque no se ha esclarecido cómo ocurrió la agresión, circula un video donde se le ve con el rostro ensangrentado y su vestimenta de trabajo, mientras la sangre le escurre por la nariz hasta el suelo del Zócalo.

Los enfrentamientos más intensos se registraron en la calle 5 de mayo y en los accesos al Zócalo capitalino, donde el bloque negro utilizó palos, piedras, bombas molotov y artefactos explosivos contra negocios. Se presume que en ese contexto fue agredido el periodista.

Durante la misma transmisión en vivo N+ Foro, en punto de las 17:34, se observó al comunicador con el rostro lleno de sangre, sin embargo, su casa de trabajo no le dio voz en vivo para esclarecer lo que había ocurrido o preguntarle su estado de salud.

Hasta la publicación de esta nota, ni el periodista ni N+ Foro se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce su estado de salud.

Nicolás Corte, identificado como fotógrafo de Publimetro MX, también fue reportado como agredido durante la manifestación de esta tarde en la capital del país con motivo de la mega marcha del 2 de octubre.

Por medio de una publicación en redes sociales, el medio de comunicación compartió una fotografía del comunicador, quien se observa con un vendaje en la cabeza y el rostro hinchado, así como el pómulo abierto y lleno de sangre.

Nicolás porta una sudadera Adidas color azul que está llena de sangre, su labio superior se ve hinchado y hasta el momento se desconoce a manos de quién fue agredido durante la manifestación.

En la misma publicación, Publimetro MX dijo que el fotógrafo ya estaba siendo atendido en el lugar por paramédicos.

Además de Ramkar Cruz y Nicolás Corte, otras de las agresiones contra la prensa son al fotógrafo David Patricio de La Razón, así como al reportero gráfico de La Prensa, David de Olarte.

MF