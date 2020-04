Venceremos al coronavirus; vamos a seguir con dignidad: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México vencerá a la pandemia del coronavirus. "Seguiremos con la frente en alto y la felicidad que caracteriza a nuestro pueblo", aseguró.

"Vamos a seguir de pie, con la frente en alto, con nuestra dignidad y con la felicidad que siempre ha caracterizado al pueblo de México"

"Venceremos, vamos a triunfar, vamos a seguir de pie, con la frente en alto, con nuestra dignidad y con la felicidad que siempre ha caracterizado al pueblo de México", dijo.

Tras realizar un recorrido de supervisión por una sala del hospital de la Marina-Insabi, que atenderá a enfermos críticos del COVID-19 en la sede de la Armada de México, el titular del Ejecutivo destacó que está tranquilo por contar con el apoyo una institución profesional, capacitada, pero sobre todo, que le es leal al pueblo de México.

Ojalá podamos controlar el #coronavirus sin utilizar las áreas de terapia intensiva, pero da tranquilidad constatar que el sector salud está aplicándose a fondo. Un ejemplo es el profesionalismo de la Secretaría de Marina. pic.twitter.com/cuvQurnEyw — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2020

"Por eso les agradecemos mucho a los marinos de México, para que juntos salgamos adelante, muchas gracias almirante Ojeda por su respaldo, por su apoyo, por su solidaridad, por su lealtad al pueblo de México, muchas gracias a todas y a todos ustedes", refirió.

Acompañado por el titular de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; y el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, el Presidente destacó que entre las fortalezas de México contra la pandemia está que se cuenta con un gobierno surgido de un movimiento democrático, no de un fraude electoral.

"Imagínense si gobernara una persona impuesta y llama a la solidaridad; no habría ni caso, habría, como se decía antes, mal humor social. Ahora no porque es un gobierno legal y legítimamente constituido, no hay divorcio pueblo y gobierno, esto también es importante en estos gobiernos", destacó.

