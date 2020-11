Ven invalidez jurídica en México de pruebas de EU contra Cienfuegos

Las únicas pruebas de México contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, son las que envió la Fiscalía General de Estados Unidos (EU), según explicó el canciller Marcelo Ebrard.

Sin embargo, especialistas aseguran que esa evidencia, ante un juez mexicano, es inválida.

César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional, resaltó que esas pruebas son incluso “ilegales” si se quisieran manejar en un juzgado federal de México.

“Quisiera ver que un juez federal se animara a aceptar la intercepción de mensajes y la supuesta llamada que Cienfuegos tuvo con el ‘H-2’ sobre apoyo de drogas. Aquí en México ningún juez federal autorizó que se llevara a cabo esta intercepción”.

Agregó que también se manejaba el nombre de dos testigos protegidos que habían acordado con la Fiscalía de Estados Unidos y el Departamento de Justicia para declarar contra el general, pero para que fueran válidos en México tendrían que apegarse al criterio de oportunidad, que es la lista de testigos protegidos.

“Se deben hacer análisis claros, y estos son con base en la experiencia e información. No veo pruebas suficientes para que al general se le dicte, incluso, orden de aprehensión con la información que enviaron de EU”.

El abogado de Cienfuegos, Rafael Heredia, afirmó que no se buscará obtener un amparo que impida que su cliente sea investigado y detenido, pues “no existen cargos en su contra en territorio mexicano”.

Ebrard dijo que el Gobierno mexicano es capaz de juzgar conforme a derecho a cualquier ciudadano, y en especial a los más altos funcionarios. SUN/Presidencia de México

Se sabrá aplicar la ley: Ebrard

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que sería “casi suicida” repatriar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al país y luego “no hacer nada”. Aseguró que “México sabrá aplicar la ley. Que sean juzgados y sentenciados por México, no en otros países”.

“El general Cienfuegos será sujeto a una investigación en México, por eso se pidió toda la información a Estados Unidos (EU). No quiere decir que ya llegó a México y ya. No. Está sujeto a un proceso de investigación; para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia (de EU), de modo que para México no existe el escenario de impunidad”, dijo el titular de la SRE.

En la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard explicó que el Gobierno mexicano es capaz de juzgar conforme a derecho a cualquier ciudadano, y en especial a los más altos funcionarios.

Al referirse al señalado, López Obrador aseguró que no se puede acusar a nadie si no hay pruebas, pero que si se demuestra que cometió a un delito, que sea juzgado y que no haya impunidad.

El Mandatario afirmó el Gobierno de México no amenazó a EU con expulsar a agentes de la agencia antidrogas de ese país a cambio de desestimar los cargos contra el general detenido en EU presuntamente por delitos relacionados con el narcotráfico.