Van por reglamento que norme el uso lúdico de la mariguana

Senadores de Morena, PAN y PRD expresaron su disposición para abordar en este periodo ordinario de sesiones una reglamentación que norme el uso de la mariguana con fines recreativos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la prohibición para el consumo lúdico del cannabis es inconstitucional.

En contraste, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que está de acuerdo con el uso medicinal del enervante, pero en reservó su opinión en sí se debe dar una apertura completa al uso recreativo. "No hay que criminalizar al que usa la mariguana, pero no estoy de acuerdo en que abramos las puertas para que sea más fácil después el tener acceso a otros tipo de drogas".

La senadora y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), celebró la jurisprudencia que emitió el máximo tribunal de justicia del país porque —indicó— está basada en los derechos del libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación.

"No podía ser de otra manera y nosotros vamos caminando para allá a la regulación del uso no sólo medicinal, sino del uso recreacional de la mariguana. Estamos totalmente de acuerdo, lo festejamos de corazón. La Corte está sentando un precedente maravillo para que caminemos en ese rumbo".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera destacó que la determinación de la Corte hace falta la Ley que regule el consumo. "Está en nuestra agenda, tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con la venta, el transporte, el almacenamiento y toda la cadena de producción".

La senadora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que es hora de hablar de frente sobre el uso lúdico de la mariguana. "Yo le he entrado al peyote, y no pasa nada si lo haces una vez, la bronca es que si no tienes un proyecto de vida, te clavas y te quedas ahí. Esto tiene que ver con educación e información y no con la política prohibición".

LS