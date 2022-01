VIDEO: Grupo protesta contra sistema ponchallantas en Edomex

Un bloqueo y ataque por parte del movimiento Resistencia Civil Pacífica al sistema ponchallantas de la caseta de Las Américas, en Ecatepec, Estado de México, duró poco más de una hora y media, a pesar que los integrantes de dicha organización aseguraron que realizarían un plantón en la zona.

Hasta el lugar llegaron más de 70 personas, entre las que también había integrantes del llamado Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal, encabezados por Saúl Torres, alías "El Cachorro" quien dice ser su líder.

Fueron ellos quienes primero levantaron las plumas, argumentando que los ampara el Artículo 11 de la Constitución, y luego dieron paso a decenas de vehículos cuyos conductores aprovecharon que no se realizaba el cobro y que no se activará el sistema de ponchallantas.

Los manifestantes arribaron cerca de las 12:30 del día para iniciar con su protesta, durante varios minutos dieron libre paso a los autos y camiones, pero luego comenzaron a agredir a reporteros que cubrían los hechos y reportaban el sabotaje y vandalismo contra el nuevo sistema antievasión.

Al ser denunciados, los inconformes decidieron escapar pese a que se habían comprometido a cubrir los daños que sufrió la camioneta de un hombre, quien pasaba por el lugar y pagaría con su TAG, pero la intervención de los manifestantes provocó que se activara el ponchallantas y averió los neumáticos de su unidad.

"Ellos me decía que me pasara, yo iba a pagar, pero como me insistían en pasar se activó el sistema y ponchó mis llantas", mencionó el afectado.

