Luego que las aplicaciones de Uber y Didi han elevado sus tarifas en las últimas semanas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no le parece correcto ya que afecta el bolsillo de la ciudadanía, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) que revisará la regulación en estos casos ya que no hay regulación sino únicamente un aprovechamiento.

"Sobre las aplicaciones son esencialmente las de movilidad Uber, Didi, y todas esas aplicaciones y tiene que ver con un asunto de mercado de las propias aplicaciones, no tiene nada que ver con el Gobierno de la Ciudad. No nos parece correcto que eleven los precios, no es un asunto de que aumenta la demanda y entonces aumentan los precios, porque afecta directamente al bolsillo de la ciudadanía", apuntó.

Aprovechamiento se va a fideicomiso: Sheinbaum

Tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía de Iztapalapa, Sheinbaum informó que le pidió al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, revisar la regulación de los precios, ya que hasta el momento no hay ninguna regulación en el tema, pero si un aprovechamiento que se cobra desde hace años que va a un fideicomiso y entra directamente para la sustitución de vehículos.

Por otro lado, la Jefa de Gobierno comentó que se encuentran fortaleciendo la aplicación de Mi Taxi, que requiere que más número de taxistas se incorporen para hacerla más efectiva, ya que comentó que hay muchos taxistas registrados, pero no usan la aplicación para viajes.

"En este momento la Secretaría (de Movilidad) está en un trabajo muy importante para seguir aumentando el número de taxis que se integren a esta aplicación, e invitamos a los taxistas a que lo hagan. Es una gran oportunidad para dar un buen servicio, un servicio seguro y que sean los taxistas de la ciudad quienes tengan una parte importante de esta demanda, aprovechando los altos precios de las aplicaciones".

Uber explica alza en tarifas

Este viernes usuarios de las plataformas de transporte como Uber y Didi reportaron en redes sociales la alza de tarifas en dichas aplicaciones, a lo que la empresa de transporte Uber respondió que durante fiestas decembrinas incrementa la demanda de los viajes.

A través de un comunicado la plataforma de Uber indicó que cuando la demanda de viajes supera la oferta de autos disponibles, un multiplicador de la tarifa habitual se activa para invitar a que un mayor número de socios de la app presten su servicio.

Además señaló que este año ha habido una alza del 30% en solicitudes de viaje en lo que va de diciembre, en comparación al año pasado por lo que el número de la tarifa cambia constantemente debido a la propia flexibilidad e independencia que la plataforma ofrece.

"Vemos con optimismo que en esta recuperación económica y la reactivación de la movilidad, tanto usuarios como socios de la app están retomando sus actividades para estar cerca de sus familias y les agradecemos que elijan viajar utilizando nuestra plataforma", indicó en el comunicado.

MS