Tras reunión, Noroña revela que Sheinbaum le hizo un planteamiento

Luego de sostener una reunión privada con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña aseguró que se quedará como senador de la República por Morena, pero reveló que va a valorar algo que ella le planteó, la cual no quiso revelar.

"Muy buena reunión compromiso fundamental de cuidar la unidad del movimiento eso es lo central (...) no es un asunto de cargos es un asunto de la importancia del movimiento del servicio, de la unidad, entonces ahora sí que no es el tema central. Sí, me quedo en el Senado ese fue el compromiso que hicimos nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete yo no tengo ninguna expectativa en ese tipo y voy a estar en el Senado".

En entrevista, Gerardo Fernández Noroña aseguró que se queda "contento" porque compartieron asuntos de fondo para el fortalecimiento del movimiento, la democratización. No obstante, dijo que ella comentó sobre la interpretación de los acuerdos de Morena, pero que él tenía otra opinión para las oposiciones internas.

"(...) me parece que eso no es lo sustantivo, (pero) si me planteó algo que voy a valorar".

¿Pero qué te planteó, estarás fuera del sentido legislativo?, se le preguntó.

"A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta, es un privilegio y una responsabilidad , yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente".

Agregó: "(...) si no lo voy a aceptar ¿para qué lo digo? y si lo acepto también ¿para qué lo digo? lo voy a pensar, ya dije que yo me voy a quedar, ya lo comenté, ahí voy a ser yo soy un parlamentario".

