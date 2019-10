Tras fallido operativo en Culiacán se actuará con más cuidado: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a raíz del fallido operativo realizado por elementos federales la semana pasada en Culiacán, Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán López, "se va a actuar con más cuidado".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que es muy claro para los funcionarios de su gobierno que en estos operativos no haya "daños colaterales" y que no se ponga en riesgo la vida de civiles, soldados, incluso de los presuntos delincuentes.

"Ya hay lineamientos generales, pero de todas maneras creo que se va a actuar con más cuidado, me refiero a los encargados de llevar a cabo estos operativos; ya es muy claro que no queremos daños colaterales, ya es muy claro que no queremos más muertos, que no es a costa de lo que sea (la captura de presuntos delincuentes), que la vida es sagrada, esto ya está claro".

"No me van a estar preguntando de cada caso, hay un criterio general y sobre ese se actúa, sólo que hay que tener cuidado, que se planee bien cualquier acción, que no se ponga en riesgo la vida, que se cuide a la sociedad civil, la de los soldados, incluso que se cuide la vida de los presuntos delincuentes, no es con odios como debemos actuar".

Recalcó que su gobierno no busca "arrasar para obtener trofeos, no, aquí lo más importante es que logremos que haya bienestar, que logremos garantizar la paz, la tranquilidad, que la gente pueda caminar con tranquilidad en las calles, que no haya terror, que no haya miedo, eso es lo más importante, y a eso vamos".

"Se entregará informe detallado sobre lo ocurrido en Culiacán"

Andrés Manuel López Obrador adelantó que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), al Poder Legislativo y "al pueblo" un informe detallado sobre el fallido operativo realizado en Culiacán, Sinaloa para detener al Ovidio Guzmán López.

El titular del Ejecutivo aseguró que el informe está en proceso de elaboración y no se ocultará nada de lo ocurrido en los hechos que ya cumplen casi una semana.

"Nosotros vamos a presentar, a dar a conocer toda la información, ya lo estamos haciendo, pero se va a entregar todo un informe a la Fiscalía y también al Poder Legislativo y al pueblo con toda claridad, trasparencia, sin ocultar nada".

"Ya se está elaborando, hoy hablamos de eso (en la reunión con el Gabinete de Seguridad), de trabajar sobre el reporte, de hacerlo público, que se pueda tener en Internet, y que todos tengan acceso".

Detalló que el informe será en orden cronológico "desde que comenzaron las acciones; cuándo se tomó la decisión de parar el operativo; cómo se decide que el gabinete de seguridad se vaya a Sinaloa en vez de Oaxaca; cuando se me informa; qué respondo; todo, cuando se considera que ya está de regreso la normalidad o cuando ya comienzan las cosas a serenarse".

En Palacio Nacional, López Obrador afirmó que con este informe se garantizará el derecho a la información, el cual, aseguro, no se garantizaba en el pasado.

OA