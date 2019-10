López Obrador desconocía de operativo en Culiacán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él no tenía conocimiento del operativo que se realizaría la tarde del pasado jueves para tratar de detener en Culiacán, Sinaloa a Ovidio Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán.

"No queremos derramamiento de sangre, no queremos eso, de nadie"

"No estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay lineamientos; yo le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa Nacional. Yo creo que tenía conocimiento la Defensa Nacional, desde luego que hay mandos, no sé en particular, creo que sí debe de haber tenido conocimiento".

"Cuando me enteré que se había generado este conflicto y me informan, les pido (al Gabinete de Seguridad) que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta que era lo mejor".

Indicó que a raíz del fallido operativo "se aprende" e informó que pidió al Gabinete de Seguridad que se hiciera una revisión sobre estos hechos, "y lo que me interesa es que no nos salgamos en el propósito de evitar pérdidas de vidas humanas".

"No queremos derramamiento de sangre, no queremos eso, de nadie. Nos duele también la pérdida de un presunto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de una persona", agregó.

Recalcó que la estrategia de su gobierno contra la delincuencia organizada es reducir la incidencia delictiva, que bajen los homicidios, "que bajen delitos como el secuestro, el robo de vehículo, que no le roben en sus casas, en el transporte, eso es lo que nos importa".

Señaló que en sexenios anteriores lo importante era detener a capos famosos, "no quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero eso no es lo fundamental, (sino) garantizar la seguridad pública, cuidar a la gente".

"No operativos para que se cuelguen medallas, no nos importa tanto eso, lo que nos importa es la seguridad de los ciudadanos, son distintas las prioridades, por eso no nos afecta, lo digo sinceramente, y me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán, haber avalado, haber suspendido ese operativo que pudo haber significado la pérdida de mucha gente".

"Vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy, sí, pero ¿cómo me voy? No me voy derrotado por ser presidente, sino derrotado moralmente, por haber dado una orden equivocada. Eso es lo que más me importa en la vida, no el cargo, cuando me toca decidir entre principios y eficacia política, decido por los principios".

El Mandatario reafirmó que en los próximos días su gobierno tratará nuevamente de detener a Ovidio Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán, pero, recalcó, se buscará que no haya pérdidas humanas.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional y a pregunta expresa si su buscará detener al hijo del ex líder del Cartel de Sinaloa, el titular del Ejecutivo federal respondió:

"Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no deben de haber los llamados 'daños colaterales', y para eso la inteligencia más que la fuerza".

En este sentido, señaló que cuando haya órdenes de presentación o de extradición, éstas se deben de cumplir en automático.

"Lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, es de rutina que si hay órdenes de presentación, extradición que se apliquen; es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos actos de corrupción, ya saben que en automático deben de procederse, eso se venía haciendo".

