Explosión en Iztapalapa: Este sería el dueño de Silza, propietaria de la pipa de gas

La tarde del martes 10 de septiembre se registró un accidente de gran magnitud en la alcaldía Iztapalapa, cuando una pipa cargada con cerca de 50 mil litros de gas LP volcó y posteriormente explotó bajo el Puente de La Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. La emergencia ocasionó el cierre inmediato de vialidades principales y la evacuación de cientos de personas que se encontraban en las inmediaciones.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 14:20 horas, provocó un incendio de gran proporción. La columna de humo fue tan densa que pudo observarse a varios kilómetros de distancia. De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se contabilizan más de 70 personas lesionadas y, hasta el momento, 9 fallecimientos a consecuencia del hecho.

¿Quién es el dueño de Silza?

En los primeros minutos, circularon versiones en redes sociales sobre la empresa propietaria de la unidad accidentada. Poco después, la mandataria capitalina confirmó que la pipa pertenecía a Gas Silza, y aseguró que su administración ya mantiene comunicación con la compañía.

Gas Silza forma parte de Grupo Tomza, corporativo cuyo propietario, de acuerdo con el periodista Hiroshi Takahashi en un artículo publicado en La Silla Rota, es Tomás Zaragoza Ito. Según la página oficial de la empresa, la marca inició operaciones en 1993 en la carretera Tijuana–Tecate. Actualmente, Grupo Tomza cuenta con 101 plantas, cinco terminales terrestres de importación y dos terminales marítimas, además de operar en 16 estados del país y en diversas naciones de América Latina.

Es importante recordar que Grupo Tomza ya ha estado vinculado anteriormente con otros accidentes relacionados con sus unidades de transporte de gas.

BB