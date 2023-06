De acuerdo con información brindada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) antes del comienzo de la temporada de huracanes refiere que México no será afectado por la tormenta tropical Cindy ni por cualquier otro fenómeno que se forme en el Atlántico en este 2023.

Se recomienda a la ciudadanía siempre estar pendiente de los avisos oficiales porque, como bien sabemos, los fenómenos naturales no tienen palabra, aunque no hay nada de qué alarmarse con este fenómeno en particular.

Los posibles estragos para nuestro país podrían darse a partir de las tormentas o huracanes que se formen en el Océano Pacífico, en donde se encuentran los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.

Esta nueva tormenta coincide con la segunda de la temporada, Bret, que tras su paso por las islas de Sotavento -que son parte de las Antillas Menores- se adentra en el Mar Caribe cada vez más débil y se espera que se disipe el sábado por la noche.

Cindy, por el contrario, se va fortaleciendo gradualmente. Sus vientos máximos sostenidos son de 75 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y se extienden hasta 95 kilómetros del centro.

Cindy se localiza a mil 595 km de las Antillas Menores y avanza el oeste-noroeste a 24 km/h y se espera que mantenga esa dirección en los próximos días.

Esta es la primera vez desde 1968 que se presentan dos tormentas atlánticas activas en junio, según Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado.

También es la primera -desde que se tienen registro- que se han formado dos tormentas en esta parte del océano en junio.

CR