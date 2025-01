El empresario Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en una figura polémica y a la vez influyente en las redes sociales, particularmente en X (anteriormente conocida como Twitter).

El magnate, dueño de empresas como Grupo Salinas, Elektra y TV Azteca, ha logrado posicionarse como un personaje de gran impacto en la esfera digital, gracias a su manera directa y, en ocasiones, provocadora de abordar temas de actualidad.

Desde que comenzó a utilizar las redes de manera activa, ha mostrado un estilo que no deja indiferente a nadie. A diferencia de muchos otros empresarios que mantienen una presencia más institucional en plataformas digitales, el magnate ha optado por una comunicación directa y desinhibida, lo que le ha permitido conectar con sus seguidores a un nivel más personal.

Su cuenta en X se ha convertido en un espacio donde no solo comparte opiniones sobre temas de actualidad, sino también su postura frente a diversas cuestiones políticas y sociales.

Uno de los aspectos más destacados de su presencia en redes es su postura política, especialmente su crítica hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. Estos pronunciamientos han generado tanto apoyo como rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad, desde sus seguidores más cercanos hasta sus detractores más fervientes.

Aunque hoy en día es una figura activa, su incursión en estas plataformas no fue inmediata ni espontánea.

¿Cómo decidí ser una voz activa en redes sociales?



En septiembre del 2020, nació la idea del “Tío Richie”. Cuando estaba a punto de cerrar mis redes, un amigo mío me presentó a alguien de Sinaloa que me dijo: “¿Por qué no responde como lo hace en persona? A la gente le va a… pic.twitter.com/ilazOXwoor— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 12, 2025

A través de un video que publicó en su cuenta de X, el empresario reveló que al principio delegaba completamente la gestión de sus redes a su equipo de trabajo. Durante este tiempo, la regla era no responder a comentarios o interacciones, lo que resultaba en una presencia digital más impersonal y distante.

Sin embargo, tras un periodo de frustración y cansancio por los constantes comentarios negativos que recibía, consideró la posibilidad de cerrar sus cuentas.

A pesar de esta tentación de abandonar las plataformas, un encuentro casual con un amigo de uno de sus conocidos cambió su perspectiva, pues según éste, dicha persona le sugirió que debería interactuar de manera más auténtica y directa con su audiencia, tal como lo haría en una conversación cara a cara.

“Me dijo: 'no, lo que hay que hacer es contestar y hacer un engagement', y dije: 'pero no voy a poder'. Empezamos a trabajar juntos, y agarró vida propia la cosa esta (...) a base de las contestaciones”.

Algo que al principio parecía una idea arriesgada, con el tiempo le permitió conectar de una manera más genuina con sus seguidores. Fue así como nació la figura del "Tío Richie", el personaje que, de forma desenfadada y directa, responde a los comentarios de sus seguidores y genera interacción en sus publicaciones.

"Entonces creció este personaje del "Tío Richie" (...) me quedé pensando y dije: 'bueno ya que lo tengo, ¿qué voy a hacer con él?' Entonces yo siempre he pensado que el liderazgo importa, y mucho, y no nada más para las empresas, si no para el país también".

A pesar de esta cercanía no ha estado exento de críticas, pues algunos de sus detractores consideran que la exposición de su vida privada y la forma en que suele contestar son innecesarias y van en contra de la imagen más seria que podría proyectar como líder empresarial.

