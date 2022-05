TikTok: ¡Qué monada! Con todo y trajecito "bautizan" a changuito; fiesta se viraliza

En redes sociales, las historias peculiares sobran, y en esta ocasión se trata de un bautizo que se le realizó a un mono bebé en México.

A través de TikTok, una usuaria con la cuenta @mimi971320 difundió un peculiar video donde se aprecia a un changuito siendo bautizado con todo y trajecito.

"Fuimos al bautizo de un chango", se lee en la imagen que tiene un audio de fondo de la canción Che La Luna, del trompetista estadounidense Louis Prima.

Asimismo, los dueños del animalito no escatimaron en gastos, pues también le elaboraron una fiesta para conmemorar el día, con cupcakes y posters de la caricatura "Jorge el curioso".

Hasta el momento, el video cuenta con más de 95 mil reproducciones y con casi cinco mil 500 "likes".

Ante el video difundido, internautas no dudaron en mostrar su sentido del humor. "Un día normal en México", "¿Por qué no invitaste a tu bautizo?", "Se parece a un primo que tengo", "Me imaginé una cosa totalmente distinta. El Internet me arruinó", son algunos de los comentarios que usuarios escribieron.

JM