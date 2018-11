Tiempos de desaparición de poderes son historia: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo, designado titular de la próxima Secretaría de Seguridad Pública (SSP), señaló que "los tiempos de desaparición de poderes pasaron a la historia", luego de que el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado de la República, Félix Salgado Macedonio, amagara con esta capacidad del Poder Legislativo a los gobernadores panistas que se quejaron del plan de seguridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre la queja de los encargados del Ejecutivo en 12 entidades, Durazo señaló que están en su derecho de expresarse, pero calificó de una "lectura incompleta" la interpretación que hicieron del plan por el que, según acusaron los panistas, quedarían subordinados a los súper delegados.

"No, eso no es posible, los gobernadores, los estados, son soberanos y no pueden someterse a ninguna autoridad. Eso no significa que no construyamos juntos mecanismos de coordinación para dar mayor eficacia al plan que, de manera obligadamente conjunta, tenemos que realizar en el tema de la inseguridad", dijo.

Salgado Macedonio, de Morena, dijo este viernes que "aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes", luego de que 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se quejaron de los 32 coordinadores estatales que se aprobaron en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Congreso de la Unión.

Durazo mantuvo una reunión privada con López Obrador y el designado titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval.

A su salida, adelantó que el presidente electo mantendrá una reunión, mañana a las 10:00 horas de la mañana, con integrantes del Ejército mexicano. "Estoy invitado a la reunión, pero no es con el gabinete de seguridad, es solamente un saludo al personal del Ejército", precisó.

SC