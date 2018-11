Durazo rechaza que plan de seguridad sea la militarización de México

El futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que el plan nacional de paz y seguridad signifique la militarización del país por la creación de la Guardia Nacional que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Hay guardias nacionales en otros países que tienen un diseño militar, en caso de España es la guardia civil española que tiene una formación militar, la guardia civil francesa, en Chile en los carabineros, en Italia los carabineros y nadie habla de la militarización de la seguridad", aseveró.

En entrevista a medios, tras reunirse con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño detalló que a partir del primero de diciembre comenzará el relevo de los soldados de las calles por la Policía Militar.

"Va a ser reemplazada por policías militares, van a ser reemplazados por policías militares, Éste proceso inicia a partir del día primero, no es de un día a otro. No van a ser los propios militares, son policías militares que tienen una formación distinta, no hay un cambio de postura", afirmó.

En un principio serán 35 mil policías militares, alrededor de ocho mil de policía Naval y otros tantos pudieran ser de la policía Federal", explicó.

El futuro titular de la SSP expuso que el próximo gobierno no saldrá a buscar criminales para aplicar la amnistía o el indulto, sino que aquellos que quieran colaborar con la justicia podrían recibir algún beneficio.

Afirmó que mecanismos como la amnistía, el indulto y la futura de testigo protegido, son las posibilidades.

"Aquellos criminales que se entreguen que cumplan, que colaboren con la justicia, que reparen el daño podrán recibir alguna rebaja en la pena", adelantó.

SC