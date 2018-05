Tiempo de creer en el liderazgo de los jóvenes

Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder, John Quincy Adams, ex presidente de Estados Unidos.

La apatía parece un elemento adherido a la imagen del joven. Los jóvenes son soñadores, impulsivos, inquietos; no podemos negar que hay una necesidad casi insaciable de adquirir experiencias. El aprendizaje, tienen en claro, no se construye solo en los planteles escolares. Sin embargo, el principal enemigo de la juventud no será la prevalencia de lo emocional a lo racional, pues es precisamente con los sentimientos que generamos empatía, entonces ¿por qué vemos a muchos jóvenes alejarse de las expectativas de adultos sensatos y enfocados? Es que ¿es ingenuo pensar que un joven pueda dirigir cambios trascendentales en la sociedad?

Podemos poner al centro dos perspectivas acerca del liderazgo para empoderar a la juventud: el ejemplo y la oportunidad. El ejemplo significa inspirar, mostrar las diferentes lecturas de la realidad y cómo intervenirla. Comunicar la experiencia permite encontrar en el proceso el inicio y planteamiento de un problema, así como las diferentes alternativas para resolverlo. Entonces el joven aprende que no hay un camino ideal que debe seguir, sino que debe construirlo, así como muchas personas lo han hecho antes. Además, reconoce que no es una tarea sencilla, ni mucho menos un fenómeno emergente de la nada.

En segundo lugar está la oportunidad. Significa dotar de confianza al joven para desenvolverse en su entorno. Que pueda conocerse así mismo para pensar en el qué y cómo puede aportar a su comunidad, al mismo tiempo reflexionar qué le gustaría que su comunidad aportara para el resto. Entonces entenderá que la persuasión no es acerca de ejercer su voluntad, sino de compartir objetivos y transformarlos en acciones coordinadas de manera colectiva. Negar de estas dos herramientas a los jóvenes nos convierte a nosotros en los apáticos, por el contrario, otorgarlas fortalecerá los lazos entre las generaciones y las perpetuará para el futuro.

Alejandra Nava Hernández

ECOS DEL DEBATE

“El liderazgo para los jóvenes”

Aparentemente los jóvenes creen que el liderazgo, en el ámbito social, es cosa de adultos. Y que ser un ciudadano comprometido y proactivo no es algo que les corresponda, su preocupación está en la escuela o en el trabajo. Sin embargo, poco a poco los vemos asumiendo responsabilidad social y política. De un líder esperamos compromiso, que esté informado de los problemas actuales y que actué. Debe saber escuchar, ser empático y respetar las opiniones ajenas. Pero ¿Dónde lo aprenden?

Alessa Gil, Escritora y miembro del CERyS (CUCSH)

Parece que hoy en día la sociedad gusta de etiquetarnos a los jóvenes como “chairos”, sólo porque buscamos cambiar la realidad que nos heredaron. Y considero que la única forma de cambiar esto es que como jóvenes seamos aún más “chairos”; gritar por las injusticias, participar más en el debate público, demostrar que no somos los que sólo se quejan sin hacer nada, sino los que reconstruyen la historia para dejar un futuro mejor a la siguiente generación, uno que no nos tocó a nosotros.

Giovanni Bacelis Briseño, Presidente de la División de Estudios de la Cultura (CUCSH)

“El mundo está listo para que los jóvenes se hagan cargo de él”

Entrevista a Alejandra Llamas

“Yo percibía que en la vida había algo más de lo que me propusieron en la escuela.”

Así comienza una conversación con Alejandra llamas, escritora orgullosamente mexicana, de distintos títulos literarios y actualmente directora del instituto educativo “MMK”. Entre sus escritos recalca lo importante que es creer en lo que somos nosotros mismos y trabajar leales a ello.

Alejandra se considera que fue una niña rebelde, que comprendía de forma distinta el sistema de educación donde todo era cuadrado y a simple vista “infeliz”, una descripción corta de lo que eran las formas ambiguas de educación.

“Recuerdo sentirme perdida porque no había nada de sentido en el mundo, por ello también me sentía aislada con estas ideas o anhelos, pues no veía que el mundo a mi alrededor respondiera al mundo interno que tenía.

Desde niña comencé a buscar eso que para mí tenía tanta lógica, pero que no hacía eco con el exterior, aun cuando era una realidad en la vida del ser humano.”

La escritora así cuenta cómo encontró un camino personal combinando dos vertientes contrarias como son el Coaching Ontológico y el estudio del arte budista llamado Tao Te Ching.

“Desde este punto de vista anglosajón, el coaching busca conseguir tus metas y casi demostrarte que eres súper poderoso, pero el tao es sutil y cede mucho a la vida, entonces yo le veía bastante valor a esta punta de lanza para el crecimiento humano y también a las sabidurías ancestrales, quería saber de qué forma las podía yo combinar para crear esta filosofía y realmente vivirla, así empecé a hacer un ejercicio de cada noche meditando en ese estado Tao Te Ching, tratado de incorporar el coaching, viendo como aquello podía tener realmente un impacto en mi día; así empiezo a escribir ese primer libro que se llama “una vida sin límites”.

Como autora considera que los lectores le dejan mucho a ella de sus libros, siendo que es un caso inverso, pues un libro llega a ser un vehículo de introspección.

“Cuando sueltas un libro como autor, se vuelve de cada persona, de quien lo lee, si tú lo lees y lo describes probablemente sea uno muy diferente al que yo escribí, porque cada quien lo va a recibir según sus filtros e interpretación, dependiendo de lo que cada persona necesita escuchar en ese momento”.

Un tema importante para ella es el liderazgo, especialmente inculcar el ímpetu y la convicción en las nuevas generaciones de quienes valora sus cualidades, especialmente la actualidad en la que se desarrollan, siendo un tiempo lleno de oportunidades para el cambio.

“Creo que los jóvenes están viviendo en un mundo muy emocionante, a nivel histórico el mundo está en un parte aguas, porque se están rompiendo muchos paradigmas, hay más posibilidades y opciones de elegir tus valores, camino, ideales o filosofía de vida.

Algo que me interesa bastante en los jóvenes es que hay mucho valor en el conocimiento, pero creo que hay más valor en crear su propia manera de pensamiento, aunque, para crearla y para que esta manera se adecue al mundo que ellos vienen a crear, tienen que soltar gran parte de la programación que trae la cultura, la sociedad y religión que se les han inculcado, tomando responsabilidad también.

Nada está dado, todo está por ser creado, es emocionante por un lado y es la batuta de reconstruir un mundo mucho más apegado al amor, a la realidad, al planeta, a todo; más tienen que ser valientes, porque deben romper con lo establecido y empezar a hacer propuestas de las que también nosotros vamos a empezar a aprender.”

Escritora y directora del instituto educativo MMK.

Mensaje para los jóvenes “SÚMATE MAR ADENTRO”

Creo que los jóvenes pueden tomar dos caminos, morirse de miedo ante el mundo que van o decir lo increíble de observar el mundo que pueden crear para ellos, sus hijos y otras generaciones.

Simplemente con que comiencen a trabajar su habilidad de observar, su conciencia, para saber que es posible un mundo de armonía, fuera del ego y del miedo, van a comenzar a crear y eso me parece muy lindo, que los jóvenes sean ese instrumento.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Liderazgo Global

La misión de transformar a la sociedad está sujeta a la construcción de relaciones sanas entre los individuos. Sin embargo, esta concepción no debe cerrarse según el nivel de alcance de las relaciones. El impacto dentro de un sector no siempre queda aislado de otros, si hablamos de impactos positivos resulta mucho más enriquecedor construir puentes entre cada actor que contribuye al desarrollo. En el caso de los jóvenes, una vez que han sobresalido por su compromiso y talento, es importante generar espacios en los que puedan compartir sus intereses y habilidades con personas con el mismo impulso de cambio.

Con este antecedente el Foro Económico Mundial creó el Foro de Jóvenes Líderes Mundiales, donde reconoce a la juventud que ha hecho notable su impacto en los ámbitos sociales, políticos, económicos, y culturales. De esta manera se apuesta a que este grupo de jóvenes sea capaz de aminorar los retos a los que se enfrentan los países. Se trata de una cooperación desde los sectores públicos, privados, gubernamentales y no gubernamentales.

Como cada año, este foro hizo pública la lista de los diez jóvenes reconocidos. Del sector empresarial destaca Mustafa Suleyman por implementar un servicio de asesoramiento telefónico para la salud mental en Reino Unido, con tan solo 19 años de edad. A favor de la causa del medio ambiente Rhea Mazumdar Singhal de la India busca alternativas de plástico biodegradable. Son dos ejemplos entre un interesante conjunto de trayectorias con diferentes e inspiradores propósitos.

Cada joven en la lista destaca por su participación en un área específica, pero la relevancia de este foro radica en su pluralidad de perfiles que en conjunto construyen una comunidad complementaria entre sí. Las divisiones geográficas solo existen simbólicamente tanto para los problemas como para las personas decididas a aportar soluciones.

Diez notas positivas

1. Estudiantes del IPN desarrollan un centro de carga solar para dispositivos móviles y electrónicos.

2. Guanajuato será protagonista temático del tapiz floral que se instalará en Bruselas.

3. Estudiantes del estado de Hidalgo representarán a México en competencia de cálculo mental en Moscú, Rusia.

4. Indígena Zapoteca gana en el concurso de fotografía Mujeres Indígenas y Seguridad Alimentaria de América Latina y el Caribe

5. En Colombia generan biogás con residuos de café y estiércol de Gallina.

6. Exhibición de Frida Kahlo es de las más visitadas en el Museo de las Culturas de Milán en Italia.

7. Facebook desarrolla un portal de educación en seguridad para los jóvenes.

8. Científicos de Estados Unidos crean un chip para sanar tejido blando dañado.

9. Se invierte un millón dólares para la restauración de Monte Albán.

10. Paciente con enfermedad renal recibe con éxito su tercer trasplante de riñón.

Mar adentro propone

Para saber…

Hay una Casa del Emprendedor enfocada a los jóvenes de Jalisco. Se ubica en la calle Joaquín Arrieta #66, colonia Arcos Vallarta. Está equipada con recursos tecnológicos y capacitación para los interesados.

Para leer…

“Esencia de Líder, un encuentro con tu grandeza” de Alejandra Llamas y Valeria Matos.

Para conocer…

Cada año, en México, el Premio Nacional de la Juventud reconoce los logros de los jóvenes en diez diferentes categorías, incluidas el fortalecimiento a la cultura indígenas y aportación a la cultura política.