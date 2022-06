Temporada de lluvias 2022: ¡Ojo! Estos son los meses con más lluvia en México

Apenas comenzó la primera temporada de lluvias y huracanes en el país, el pasado 15 de mayo, por ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó precipitaciones para los próximos meses y de 30 a 40 ciclones en el Pacífico y Atlántico.

Resaltando que los meses de agosto y septiembre serán los que tendrán más abundante lluvia, esto de acuerdo con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Temporada de lluvias y Huracanes

No obstante, se busca, por esta importante razón, que en esta temporada de lluvias y huracanes, trabajen en equipo autoridades estatales y federales con el fin de evitar afectaciones en el país. Así como también a los ciudadanos estar atentos a cualquier avisto que se emita y recomendar no tirar basura, para no obstruir alcantarillado público ni zonas de desagüe, en esta temporada de lluvias.

Se calcula que en el Océano Pacífico se formaran alrededor de 14 a 19 ciclones, mientras que en el Atlántico se estiman de 16 a 21. Ante esto, se espera que en agosto se formen más ciclones en el Pacífico y en septiembre en el Atlántico.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil aclaró que “La Niña”- evento cíclico de enfriamiento- provocará mayor actividad en el Atlántico y menor en el Pacífico.

También detalló que esta temporada será “muy activa” al pronosticarse hasta un 50 por ciento más en promedio que en 2021. Como cada año, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo y Sinaloa serán los estados que más resulten dañados por este fenómeno natural.

‘Agatha’ el primer ciclón de la temporada

A pesar de que el día de hoy el huracán se degradó a baja presión remanente al perder potencia en su paso por el sur de México, tras impactar como huracán en el estado de Oaxaca, fue el primero de la temporada este 2022, estaba en el último reporte a 70 kilómetros al sur de Acayucán, Veracruz, y a 125 kilómetros al noreste del puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Contaba con una velocidad de desplazamiento de 13 kilómetros por ahora hacia el noreste, rumbo al Golfo de México, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y rachas de 65 kilómetros por hora.

No obstante, aunque se debilitó. Habrá lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo”.

Lastimosamente, Agatha suma cuatro muertos en Oaxaca tras el paso del ciclón, autoridades confirman que dos niños fallecieron en la comunidad de Corcovado Petaca, en Oaxaca, tras el desborde de un río; estos se suman a los dos muertos registrados en Xanaguía.

MV