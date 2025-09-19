Este viernes 19 de septiembre, las vialidades de 6 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a marchas y movilizaciones sociales. Una de las marchas se realizará por un colectivo (Convención de la CDMX) que exigirá la urgente implementación de políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos los habitantes de la capital mexicana.Otro de los colectivos, Movimiento Urbano Popular, en el marco de la conmemoración de los “40 años del terremoto de 1985 y a 8 años del sismo del 2017”, realizarán una marcha por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio. En esta segunda marcha, para la que se espera un aforo mínimo de 400 personas, se unirán diversas asociaciones:Esta mañana del 19 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este viernes en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF