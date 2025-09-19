Viernes, 19 de Septiembre 2025

Colectivo marchará este 19 de septiembre para exigir vivienda digna en CDMX

Vialidades de la Ciudad de México se verán afectadas por esta y otras movilizaciones; revisa las alternativas viales este viernes 19 de septiembre

Por: Fabián Flores

Este viernes 19 de septiembre, las vialidades de 6 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a marchas y movilizaciones sociales. Una de las marchas se realizará por un colectivo (Convención de la CDMX) que exigirá la urgente implementación de políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos los habitantes de la capital mexicana.

Otro de los colectivos, Movimiento Urbano Popular, en el marco de la conmemoración de los “40 años del terremoto de 1985 y a 8 años del sismo del 2017”, realizarán una marcha por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio. En esta segunda marcha, para la que se espera un aforo mínimo de 400 personas, se unirán diversas asociaciones:

  • Sociedad Organizada en Lucha
  • Organización Nacional del Poder Popular
  • Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
  • Cooperativa de Vivienda
  • Frente del Pueblo Resistencia Organizada
  • Juventudes Unidas por los Derechos del Pueblo
  • Coalición Internacional para el Hábitat México

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES 
Cuauhtémoc Avenida Paseo de la Reforma 690, Colonia Tabacalera
 
Cuauhtémoc Gutiérrez Nájera 167, Colonia Obrera

Marchas y movilizaciones 19 de septiembre de 2025

Esta mañana del 19 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este viernes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas MARCHA. Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, Colonia Tlatelolco, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
11:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera
12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Históricos
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera
12:30 horas  Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
13:00 horas Concentración. Doctor Lavista 114, Colonia Doctores
15:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y López Rayón, Colonia Lagunilla
15:00 horas Concentración. Avenida San Antonio Abad 151, Colonia Obrera
16:00 horas MARCHA. Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, Colonia Tlatelolco, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
Durante el día Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES
11:00 horas Concentración. Avenida Nuevo León y Adolfo López Mateos, Colonia San Juan Moyotepec
Durante el día Concentración. Adolfo López Mateos 323, Colonia San Juan Moyotepec

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Calzada Tlalpan y Cerro San Antonio, Colonia Educación 
15:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
18:00 horas Concentración. San Hermilo y San Ricardo, Colonia Pedregal de Santa Úrsula

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES
16:00 horas MARCHA. Anillo Periférico y Avenida Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec Sección II, con rumbo a Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES
16:00 horas Rodada. Prolongación Rosa Blanca 185, Colonia Minas de Cristo, con rumbo a Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán

