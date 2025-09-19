Este viernes 19 de septiembre, las vialidades de 6 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a marchas y movilizaciones sociales. Una de las marchas se realizará por un colectivo (Convención de la CDMX) que exigirá la urgente implementación de políticas públicas que aseguren el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos los habitantes de la capital mexicana.

Otro de los colectivos, Movimiento Urbano Popular, en el marco de la conmemoración de los “40 años del terremoto de 1985 y a 8 años del sismo del 2017”, realizarán una marcha por el derecho a la ciudad y en defensa del territorio. En esta segunda marcha, para la que se espera un aforo mínimo de 400 personas, se unirán diversas asociaciones:

Sociedad Organizada en Lucha

Organización Nacional del Poder Popular

Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata

Cooperativa de Vivienda

Frente del Pueblo Resistencia Organizada

Juventudes Unidas por los Derechos del Pueblo

Coalición Internacional para el Hábitat México

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES Cuauhtémoc Avenida Paseo de la Reforma 690, Colonia Tabacalera

Cuauhtémoc Gutiérrez Nájera 167, Colonia Obrera

Esta mañana del 19 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este viernes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas MARCHA . Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, Colonia Tlatelolco, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 11:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Históricos 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera 12:30 horas Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 13:00 horas Concentración. Doctor Lavista 114, Colonia Doctores 15:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y López Rayón, Colonia Lagunilla 15:00 horas Concentración. Avenida San Antonio Abad 151, Colonia Obrera 16:00 horas MARCHA . Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, Colonia Tlatelolco, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Durante el día Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Concentración. Avenida Nuevo León y Adolfo López Mateos, Colonia San Juan Moyotepec Durante el día Concentración. Adolfo López Mateos 323, Colonia San Juan Moyotepec

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Calzada Tlalpan y Cerro San Antonio, Colonia Educación 15:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 18:00 horas Concentración. San Hermilo y San Ricardo, Colonia Pedregal de Santa Úrsula

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES 16:00 horas MARCHA . Anillo Periférico y Avenida Paseo de la Reforma, Bosque de Chapultepec Sección II, con rumbo a Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES 16:00 horas Rodada. Prolongación Rosa Blanca 185, Colonia Minas de Cristo, con rumbo a Calzada de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán

