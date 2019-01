Tatiana Clouthier se pronuncia contra la Guardia Nacional

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, se pronunció en contra de que la Guardia Nacional tenga un militar por los primeros cinco años de su actuación, y en caso de que se mantenga la temporalidad, pidió que sea por solo tres años, ya que podría determinar quién gobernará el país por los próximos seis años.

"No un mando militar, por ningún motivo, y si esta temporalidad tuviese que estar, yo no veo posible una temporalidad mayor a tres años, y lo pongo por varias vertientes, el tener cinco años el mando militar estaría hablando inclusive de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años en este país, me niego a poner esto como una antesala", señaló.

Durante el tercer día de audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, Clouthier también refrendó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, que las mesas de debate no serán una simulación, pese a la convocatoria abierta del gobierno para que los jóvenes se integren a la Guardia Nacional.

Como publicó El Universal el pasado 20 de diciembre, desde el inicio del debate en comisiones de la iniciativa para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional, Clouthier estuvo en contra de que los militares posean "el control total del país".

En las intervenciones de los legisladores, el diputado del PRI, Rubén Moreira, solicitó que el dictamen no se discuta en el periodo extraordinario aprobado por la Comisión Permanente del Congreso para el 16 de enero.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, se sumó a la petición y llamó a los legisladores de la mayoría (Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) a instalar una mesa de trabajo para construir un nuevo dictamen y abordar el contenido de las leyes reglamentarias.

