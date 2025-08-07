Cuando se habla de los cambios que conlleva el embarazo, es común pensar en antojos inusuales, variaciones emocionales o un abdomen en crecimiento. Sin embargo, para Farah Faizal, una mujer originaria de Malasia, la transformación fue mucho más profunda, dejando una huella visible en su rostro y su vida.

A través de TikTok, donde aparece como @ayyitslala, Farah compartió un video en el que documenta los notorios efectos que la gestación tuvo en su piel. Las imágenes muestran cómo, durante el embarazo, su rostro pasó de estar limpio y terso a cubrirse por completo de un sarpullido rojizo, dando lugar a una textura áspera y enrojecida.

La publicación no tardó en hacerse viral, acumulando más de 104 millones de vistas en tan solo tres días. En el video, la joven muestra un impactante antes y después, y aunque no menciona haber recibido un diagnóstico médico concreto, asegura que sigue enfrentando las secuelas incluso meses después del parto.

La reacción en línea fue inmediata. Usuarios de todo el mundo manifestaron asombro, empatía y sorpresa, ya que muchos desconocían que el embarazo pudiera generar transformaciones tan severas en la piel. Entre los comentarios que destacaron, hubo desde bromas hasta reflexiones: “Esto debería usarse como publicidad para anticonceptivos”, “Demanda al marido. Y al bebé también”, o “En el episodio de hoy de ‘1000 razones para no quedar embarazada’”.

No obstante, Farah tranquilizó a sus seguidores al afirmar que su piel ha mostrado signos de mejoría, aunque todavía no ha regresado por completo a su estado anterior.

Ante la viralización del caso y el montón de preguntas que generó, el doctor Zachary Rubin, experto en inmunología y alergias, ofreció su punto de vista a través de Instagram. En su análisis, explicó que los cambios hormonales durante la gestación pueden alterar significativamente la fisiología femenina, provocando brotes cutáneos o afecciones dermatológicas serias.

Rubin mencionó una condición poco común conocida como rosácea fulminante o pioderma facial, que podría coincidir con lo experimentado por Farah:

“Es una variante grave de la rosácea que suele confundirse con acné. Se caracteriza por la aparición de grandes nódulos rojizos que afectan de forma intensa el rostro”, detalló el especialista.

Agregó también que el tratamiento con láser, que Farah mencionó haber probado, es un procedimiento habitual en casos severos de esta afección.

Este caso no solo ha captado la atención por lo llamativo de las imágenes, sino que también ha puesto sobre la mesa una conversación poco abordada sobre las realidades menos visibles del embarazo. Lejos de las narrativas idealizadas, muchas mujeres atraviesan experiencias físicas y emocionales complejas durante la gestación, que merecen ser reconocidas y visibilizadas.

BB