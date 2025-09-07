En plataformas como Facebook y TikTok han comenzado a difundirse publicaciones que ofrecen los llamados “billetes G5”, presentándolos como auténticos y disponibles a precios accesibles. Estas publicaciones suelen atraer a los usuarios con frases como la posibilidad de “ganar mucho con poca inversión”, al intercambiar dinero verdadero por montos mucho mayores en billetes falsos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Condusef y el Banco de México (Banxico), estas piezas no son otra cosa que falsificaciones sofisticadas que buscan engañar a la población. Su denominación surge de un término usado en Colombia para describir billetes apócrifos de difícil detección debido a su similitud con los originales. Aunque puedan parecer legítimos, carecen de todo valor oficial y su uso está penado por la ley.

Las autoridades han identificado que las denominaciones más afectadas son las de 200 y 500 pesos, que imitan colores, relieves y medidas de seguridad de los billetes verdaderos. Estos falsos ejemplares son colocados en el mercado mediante ofertas engañosas, como entregar 500 pesos genuinos a cambio de 5 mil en supuestos billetes G5. El esquema termina por perjudicar tanto a quien los adquiere como a negocios o particulares que podrían recibirlos sin sospechar en transacciones cotidianas.

El Código Penal Federal establece que poseer, distribuir o utilizar moneda falsa constituye un delito. Las sanciones por falsificación pueden llegar a multas considerables y hasta 12 años de prisión. Incluso, quienes intenten pagar con un billete G5 (aun desconociendo su origen fraudulento) pueden ser procesados legalmente. La Condusef advirtió que, además de perder el dinero invertido, los implicados se exponen a consecuencias judiciales que afectan directamente su libertad y su historial penal.

Para prevenir este tipo de fraudes, el Banco de México recomienda verificar los billetes auténticos siguiendo tres pasos clave:

Tocar: revisar la textura del papel y los relieves perceptibles al tacto.

Mirar: observar elementos como la marca de agua, las ventanas transparentes, los hilos de seguridad y la coincidencia de impresiones.

Inclinar: comprobar los cambios de color y la presencia del hilo 3D en ciertas denominaciones.

En caso de recibir un billete dudoso, la instrucción es no ponerlo en circulación, pues esto constituye un delito. Lo correcto es llevarlo a una sucursal bancaria para que sea enviado sin costo al Banxico, donde se determinará oficialmente su autenticidad.

Finalmente, las autoridades financieras y de seguridad recordaron que este tipo de esquemas no representan oportunidades de negocio, sino un riesgo económico y legal. Por ello, exhortan a la población a mantenerse informada, rechazar estas supuestas ofertas y denunciar cualquier caso detectado a través de los canales oficiales.

