Pensión IMSS: ¿Qué hacer si eres pensionado y hubo un problema con tu pago?

Para quienes dependen de su pensión del IMSS, cualquier error en el pago puede causar mucha preocupación. Ya sea que no hayas recibido el depósito o que el monto sea menor al esperado, el Instituto tiene una vía clara para resolverlo y garantizar que recibas lo que te corresponde.

Esto es lo que debes hacer si te llegó el pago incompleto

Si estás pensionado por el IMSS y notas que tu pago mensual no llegó o tiene alguna inconsistencia, puedes levantar una solicitud de revisión. Antes de acudir, asegúrate de llevar:

Prueba de que tu pensión está activa.

Una identificación oficial vigente con fotografía y firma (en original y copia).

Detalles del problema: si no se depositó nada o si hubo una diferencia en la cantidad.

El trámite debe realizarse directamente en tu clínica del IMSS, en el área encargada de prestaciones económicas.

¿Qué pasa cuando el pensionado ya falleció?

En caso de fallecimiento del titular de la pensión, los familiares o dependientes legales pueden reclamar pagos no recibidos. Para esto, es necesario presentar el acta de defunción del pensionado y comprobar tu vínculo con él o ella a través de alguno de los siguientes medios:

Acta de nacimiento, matrimonio, constancia de estudios si eres hijo/a, o sentencia judicial si había concubinato o dependencia económica.

Asimismo, habrá que asegurarse de que los derechos de pensión seguían vigentes al momento del fallecimiento.

Pasos a seguir para iniciar el proceso

Junta todos los documentos necesarios según tu situación.

Ve a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde.

Pide apoyo en el módulo de Control de Prestaciones y llena tu solicitud.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Recuerda que cumplir con los requisitos y presentar los documentos adecuados permite resolver el problema con mayor rapidez y seguir disfrutando de este derecho.

