El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de una propiedad en el fraccionamiento Altozano, en el municipio de Centro, Tabasco, donde se localizaron animales exóticos y un helicóptero.

De acuerdo con un comunicado oficial, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el cateo fueron asegurados un arma larga, seis armas cortas, 210 cartuchos útiles, un helicóptero, cuatro vehículos -dos de ellos todoterreno-, una retroexcavadora, un remolque, una motocicleta y diversas especies de fauna silvestre: una cebra, dos avestruces, una tortuga, ocho guacamayas y tres loros cabeza amarilla.

Aunque no se precisaron detenciones derivadas de este operativo, trascendió que la propiedad pertenece al empresario Mario de la Rosa Gutiérrez, dueño de una constructora que obtuvo contratos en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso.

