Martes, 09 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Catean inmueble de un empresario

La propiedad pertenece a un empresario que obtuvo contratos en la refinería Olmeca, también conocida como Dos Bocas

Por: El Universal

Una cebra y un helicóptero fueron asegurados durante el cateo a la residencia en Altozano, Tabasco. ESPECIAL

Una cebra y un helicóptero fueron asegurados durante el cateo a la residencia en Altozano, Tabasco. ESPECIAL

El Gabinete de Seguridad informó sobre el aseguramiento de una propiedad en el fraccionamiento Altozano, en el municipio de Centro, Tabasco, donde se localizaron animales exóticos y un helicóptero.

De acuerdo con un comunicado oficial, en el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En el cateo fueron asegurados un arma larga, seis armas cortas, 210 cartuchos útiles, un helicóptero, cuatro vehículos -dos de ellos todoterreno-, una retroexcavadora, un remolque, una motocicleta y diversas especies de fauna silvestre: una cebra, dos avestruces, una tortuga, ocho guacamayas y tres loros cabeza amarilla.

Aunque no se precisaron detenciones derivadas de este operativo, trascendió que la propiedad pertenece al empresario Mario de la Rosa Gutiérrez, dueño de una constructora que obtuvo contratos en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso.

CT

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones