Susana Distancia, la "superheroína" del Gobierno contra el COVID-19

Lo único que le faltaba al coronavirus que acecha estos días al mundo era un superhéroe para combatirlo y ya lo tiene. Es una mujer. Su nombre: Susana Distancia. Su creador: el Gobierno de México, cuyo titular ha repartido besos y abrazos entre multitudes hasta hace escasos días.

"Tengo un súper poder que me ayuda a frenar al COVID-19", dice la caricatura mientras el amenazador virus representado como una bola con cara de malo se acerca hacia ella. "Cuando extiendo mis brazos puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus", añade y una burbuja la cubre."Esa es la sana distancia ¿y sabes que es lo mejor? Que tú también lo tienes".

Con esta superheroína, el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador inicia a partir del lunes una nueva fase de medidas preventivas ante la pandemia que en México lleva 251 infectados y dos muertos, la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia.

Hola, soy #SusanaDistancia y vengo para ayudarte con mis superpoderes a ponerle freno al #COVIDー19.

¡Aquí te digo cómo! ������♀️ pic.twitter.com/sFyxBoCY2D — Susana Distancia (@SusanaDistanMx) March 21, 2020

No eres tú, soy yo...es que ando un poco distante. — Susana Distancia (@SusanaDistanMx) March 22, 2020

Frente a los cierres de fronteras y las cuarentenas que se están imponiendo en otros países, México se mantiene en una fase previa aconsejando a la gente quedarse en casa, pero sin ordenarlo, preparando algunos grandes hospitales para la emergencia, restringiendo actividades no esenciales de la administración y suspendiendo actos públicos masivos, salvo los baños de masas del presidente.

"No te puedo dar beso, pero te quiero mucho", le decía el viernes López Obrador a una niña oaxaqueña que le recitó un mensaje lleno de elogios. "Me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia", tuiteó luego. Esa noche se presentaba públicamente Susana Distancia en una conferencia de prensa donde los periodistas escuchaban a medio metro uno de otro.

La llegada de la heroína que tuitea contra las noticias falsas o para que los mexicanos se olviden de saludar de mano o beso, también ha sido objeto de mil y una críticas de quien considera que el gobierno está siendo muy lento y pronto necesitará sacar a otros personajes como "Lola Mento", decían irónicamente algunos tuiteros.

El Mandatario reiteró que tiene todo bajo control y que no hay que precipitar medidas drásticas para no afectar más a la economía. Por eso, México mantiene abiertas sus comunicaciones aéreas y terrestres, aunque con controles, y el sábado López Obrador celebró que Estados Unidos accediera a mantener la frontera abierta para actividades esenciales, como las comerciales y laborales, un vecino donde los contagios rozan los 20 mil y los muertos superan los 250.

"Tenemos un plan para enfrentar la epidemia, que tiene etapas y no podemos adelantar vísperas, porque son etapas, y si en vez de aplicar medidas vinculadas a la primera etapa nos brincamos hasta la tercera etapa, entonces nos vamos a desgastar", insistió el sábado. "Creo que haríamos mal si nos apanicamos".

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter del gobierno decía respetar la decisión de otros países pero garantizaba que "en México no habrá toque de queda ni restricción a las libertades para contener el #COVID_19".

La sociedad, sin embargo, parece haber tomado decisiones por su lado.

Aunque oficialmente las clases estarán suspendidas desde el lunes, muchas universidades y escuelas privadas se adelantaron a la medida y cerraron sus aulas o dan clases virtuales desde mediados de la semana pasada.

El trabajo desde casa se ha impuesto en numerosas empresas, se han sucedido los comunicados de manufactureras internacionales que pararán temporalmente actividades, así como de gobierno locales o estatales ya han ordenado cierres o cuarentenas por su cuenta, algunas playas incluidas.

El subsecretario Hugo López-Gatell recordó el sábado por la noche que México comenzará a ralentizar sus actividades el lunes pero aseguró que el gobierno "no parará".

Según explicó, los exhortos a quedarse en casa de autoridades de las entidades más pobladas como Ciudad de México o el Estado de México ayudarán a todo el país, pero otras acciones unilaterales _como cerrar el tránsito a algunos municipios o toques de queda locales_ no ayudan, y por eso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, trabaja con los estados para dejar en claro la importancia de la "unidad nacional" frente al coronavirus.

Eso "es contrario a las leyes, es inapropiado, es estorboso para la respuesta y no debe existir", subrayó.

Ahora es el momento de Susana Distancia y por eso durante gran parte de la conferencia de prensa del sábado, detrás de las autoridades sanitarias estaba proyectada la imagen de la heroína con sus brazos extendidos dentro de su burbuja protectora.

IM