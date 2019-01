Surge nombre de allegado a López Obrador en juicio del “Chapo”

El nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue vinculado en el juicio del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, a través de un miembro de su círculo cercano.

De acuerdo con dos periodistas, de The New York Times y Vice, el allegado del Mandatario fue supuestamente sobornado en 2006 por el cártel de Sinaloa por medio de Jesús “Rey” Zambada, hermano de Ismael “Mayo” Zambada.

De acuerdo con un documento sin sellar, se menciona que el supuesto pago se remonta a 2006, cuando López Obrador contendía por primera vez por la Presidencia por el PRD.

El experredista sería el destinatario final del soborno, no obstante, nunca llegó a sus manos de acuerdo a lo que se detalla en el escrito.

Sin especificar la identidad del “hombre cercano”, ni la cantidad del presunto soborno, Alan Feuer, de The New York Times, y Keegan Hamilton, de Vice, puntualizan que el documento fue desclasificado por el juez Brian Cogan, a quien le pidieron que no abordara el tema de sobornos a presidentes.

En noviembre pasado, Jesús “Rey” Zambada aseguró que un exasesor de López Obrador recibió pagos del cártel de Sinaloa.