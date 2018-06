Suman 112 políticos asesinados en el país

El homicidio del candidato a diputado federal en el Estado de Coahuila, Fernando Purón, elevó a 112 el número de políticos asesinados en el país en el actual proceso electoral, de acuerdo con el indicador de violencia política de Etellekt.

Fernando Purón Johnston, candidato tricolor por el Distrito 1 de Coahuila, fue asesinado a balazos el al salir de un debate electoral en Piedras Negras.

El indicador de violencia política México 2018 de la consultora privada Etellekt destacó que, con la muerte de Purón, suman 112 asesinatos y más de 400 agresiones a políticos y candidatos en este proceso electoral que comenzó en septiembre de 2017.

Del total de asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 candidatos a puestos de elección; el resto corresponde a alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.

En este periodo otros 127 políticos han recibido amenazas y actos de intimidación, de los cuales 73 son candidatos y 16 precandidatos.

La consultora precisó que durante el proceso electoral 2018 se han registrado 401 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 estados y 263 municipios (una de cada 10 demarcaciones en el país).

En el indicador de violencia se han documentado desde intimidaciones y amenazas, ataques a familiares, agresiones con armas de fuego, físicas y asaltos con violencia.

CON MÁS AGRESIONES

Estados

Guerrero: 23

Oaxaca: 19

Puebla: 13

Veracruz: 8

Partidos

Coalición PRI-Verde-Panal: 44 asesinatos

Coalición PAN-PRD-MC: 43 asesinatos

Coalición Morena-PT-PES: 18 aspirantes muertos

* Fuente: Indicador de violencia política de Etellekt

"NO TIENE ATRIBUCIONES LEGALES"

El IFT se desmarca de llamadas contra AMLO

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no tiene atribuciones legales para contar con la información de los titulares de las líneas que, en los últimos días, han realizado llamadas en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

Durante una reunión con personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), el IFT explicó que el regulador asigna bloques de numeración a los operadores que lo solicitan; sin embargo, no está dentro de las atribuciones legales del Instituto contar con la información sobre la titularidad de las líneas telefónicas.

El IFT también se reunió con representantes de la industria para implementar medidas que ayuden a identificar y desincentivar prácticas de terceros que influyan o resulten contrarias a la normativa vigente en materia de telecomunicaciones.