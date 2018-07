Solalinde fue engañado por falsos zapatistas, afirman

Alejandro Solalinde fue engañado por falsos zapatistas aunque lo importante no es si se logra o no el encuentro entre la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino converger en la raíz de la problemática, afirmó el ex secretario técnico de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación (Conai), Gonzalo Ituarte Verduzco.

El religioso dijo que si el nuevo gobierno en sus tres niveles cambia la perspectiva y empieza a asumir la realidad de México como su preocupación central, valorar los intereses de las víctimas y la transformación de las causas de este sistema podría haber espacios de alguna convergencia.

La semana pasada el EZLN rechazó que haya tenido contacto con el equipo de López Obrador, como lo aseguró el padre Solalinde en su reciente visita a San Cristóbal de las Casas. En entrevista, Ituarte Verduzco señaló que "hubo gente que indujo o engañó al padre Alejandro Solalinde diciéndole que tenía contacto con zapatistas; que llevaría un mensaje (de López Obrador) a la comandancia general".

"El padre, persona honesta, creyó a esas personas y lo involucraron en un diálogo con personas que no tenían representatividad de los zapatistas. Tal vez estuvieron antiguamente ligados a ellos", estimó.

"Esas personas involucraron al religioso en una situación muy desagradable e injusta, porque se trata de una persona que ha arriesgado la vida en defensa de los pobres, de las víctimas, especialmente migrantes y aprovecharlo para hacerse publicidad, para sentirse importante o para generar un problema", expresó.

El ex secretario técnico de la extinta Conai argumentó que un engaño de esa naturaleza enturbia las posibilidades de búsqueda de caminos y convergencia de derechos, "e involucrar al padre Solalinde, con el gran prestigio que tiene, en una cosa que resultó falsa es contrario al interés de México".

Al reflexionar sobre el tema, el también vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas consideró que hubo otros intereses para poner al padre Solalinde en esta situación. "No sé cuáles, no identifico quién causó esta triste situación porque puso al padre Solalinde en una situación muy incómoda de tener que decir que lo engañaron porque no hubo ni mensaje ni destinatarios reales". Fue un embrollo y le causaron problemas, agregó el sacerdote.

— ¿Como ex integrante de Conai considera que el EZ podría reunirse con el próximo gobierno de López Obrador?

— Yo creo que reunir, no. Me parece que estamos en una etapa en la que hay que esperar. Lo importante no es si se logra o no ese encuentro sino converger en la raíz de la problemática.

Manifestó que no es previsible que los zapatistas tengan interés en "meterse al ring político" porque han sido suficientemente defraudados por las autoridades como para que tengan demasiada confianza en éstas.

Gonzalo Ituarte, uno de los sacerdotes más próximos del fallecido obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, destacó que el EZLN prosigue la construcción de un itinerario de acuerdo con sus visiones y propuestas.

"Los zapatistas tienen su proyecto construido desde abajo, con sus opciones y una alternativa muy clara que mucha gente ve con simpatía y lo importante es que el gobierno en sus tres niveles se conecte con la vida del pueblo", señaló.

Ese camino hará tal vez, en el futuro, una convergencia, puntualizó el ex secretario técnico de la Conai, el organismo mediador en 1994 entre el EZLN y el gobierno federal.

EDML