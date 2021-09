Socavón se forma en Huamantla, Tlaxcala

Un socavón de al menos 10 metros de diámetro se formó en la comunidad de Morelos, en el municipio de Huamantla, Tlaxcala, y llevó a 10 familias a abandonar sus viviendas para prevenir riesgos, en caso de que se extienda más.

Habitantes atribuyeron el hundimiento a que antiguamente en la zona existía un pozo de uso agrícola el cual, en su momento, fue tapado para fundar la comunidad.

"La tierra se fue hacia abajo y se sigue abriendo más, porque antes la abertura era de 6 metros y ahorita ya está de 10 metros de diámetro", contó don Cirilo, vecino de la comunidad.

El socavón se abrió desde la tarde del 5 se septiembre, cuando la tierra se hundió y se tragó un árbol y parte de una barda aledaña.

De manera preventiva, Protección Civil acordonó la zona, en un perímetro de 50 metros entre las calles Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón, y ordenó la evacuación de las viviendas aledañas.

Vecinos, en espera de revisión del socavón

Protección Civil prometió que acudiría persona especializado para inspeccionar la zona y determinar el nivel de riesgo; sin embargo, los pobladores siguen en la espera. Por ello, 10 familias dejaron sus casas para resguardarse con vecinos; sin embargo, les preocupa la seguridad de sus casas y sus animales de traspatio.

Pidieron apoyo al Gobierno federal, estatal y municipal, para tapar el socavón y evitar el colapso de las casas y la pérdida de su patrimonio, debido a que al menos cinco viviendas registran cuarteaduras.

"Yo soy campesino, me dedico a sembrar maíz, y la verdad no cuento con dinero por eso le pido apoyo a las autoridades para que me ayuden a solventar esto, a tapar el socavón", indicó Don Cirilo.

"El temor ahorita es que se vaya a abrir más y que se coma a toda la comunidad porque ahorita nadie ha venido a hacer estudios, técnicos que según iban a venir, que según los de Protección Civil iban a meter un dron y hasta la fecha no han venido", agregó.

En nombre de los vecinos, solicitó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que se acerque "siquiera a supervisar" lo que pasa la población desde que se abrió el agujero.

IM