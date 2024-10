El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reconoció que la Entidad a su cargo vive un momento difícil, y confesó que no hay una idea clara de cuándo acabará la violencia en el Estado.

Eso lo señaló en una reunión que sostuvo ayer con diputados de Morena al interior del recinto legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

“Estamos viviendo un momento difícil, estamos atendiendo por el bien de las y los sinaloenses esta situación complicada. No tenemos todavía una clara idea de cuándo va a terminar, seguimos enfrentando la situación”, reconoció Rocha Moya.

El mandatario aseguró que lo que dio origen al conflicto que se vive en Sinaloa, “se remite al 25 de julio cuando atrapan a Ismael Zambada”.

Detalló que tras ese suceso, inició una confrontación entre grupos del crimen organizado, y aseguró que se está conteniendo con el respaldo del Gobierno federal.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum sigue apoyando de manera importante, nosotros no podríamos como Gobierno estatal resistir a esos embates entre los grupos solo con la policía preventiva del Estado y la ministerial. Entonces hemos estado enfrentando el problema”, indicó.

Rocha Moya evitó desmentir los señalamientos de que el asesinato del ex rector de la UAS, Melesio Cuén, ocurrió en una finca perteneciente al crimen organizado, y no en una gasolinera como se dijo en un principio: “No me puedo pronunciar al respecto, yo dejo las investigaciones a la fiscalía y confío en lo que están haciendo”.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal calificó a Rocha Moya como un “hombre humanista”, “padre de familia ejemplar”, y “político excepcional”, por lo que manifestó su respaldo y el del grupo parlamentario.

Monreal Ávila, se dijo seguro, de que Sinaloa saldrá adelante: “Esta etapa que está viviendo el Estado se va a superar con el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de la propia capacidad del gobernador”.

CT