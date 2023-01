El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, señaló que tras la recaptura en Culiacán de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, las dependencias de seguridad se mantienen en alerta, pero descartó que haya un recrudecimiento de la violencia.

"Cuando se hace alguna detención, no solo en esta, sino cualquiera de las que se hacen, siempre hay una alerta para estar pendiente de cuál respuesta pudiera haber; esta no es la excepción, está la gente en alerta, todas las dependencias están en esta misma situación, pero no prevemos vaya a haber ninguna circunstancia", dijo el general.

En la conferencia "mañanera" de este viernes del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Luis Cresencio Sandoval explicó que por eso se tomó la decisión de reforzar la seguridad en Sinaloa.

"Ayer mandamos fuerzas para apoyar el momento que se estaba dando, pero hoy volvemos a mandar tropas de la Fuerza Tarea México que van a llegar al área a seguir operando, pero no porque tengamos el informe o datos que vayan a hacer algo, sino que es una medida para continuar lo que ya se desarrolló y buscar debilitar de mayor manera a ese cártel", refirió.

Sigue la cobertura: EN VIVO. Todos los detalles de la captura de Ovidio Guzmán

Señaló que todas las áreas de seguridad están pendientes como lo están diariamente. "Si no estuviéramos pendientes de lo que sucede en el país, no tendríamos la oportunidad de estar informando al Presidente, cuáles son los problemas que estamos enfrentando y las propuestas de cómo atenderlo".

El general Luis Cresencio Sandoval hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita o que ponga en riesgo su seguridad.

OA